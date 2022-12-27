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財政部：房地合一2.0上路後 持有五年內交易少一成

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部明（28）日將赴立法院財政委員會報告房地合一稅成效及稅收分配運用效益。本報資料照片
財政部明（28）日將赴立法院財政委員會報告房地合一稅成效及稅收分配運用效益。本報資料照片

財政部明（28）日將赴立法院財政委員會報告房地合一稅成效及稅收分配運用效益，今（27）日出爐的書面報告指出，房地合一2.0上路以來，持有房地五年內交易月平均件數減少11.16%，適度抑制短期炒作，不過市場同時有新冠疫情、營建成本上漲、升息等影響，整體成效尚待觀察。

財政部指出，房地合一稅申報案件隨實施時間拉長，逐年增加。

其中，個人房地合一稅申報案件2016年20,493件，2021年增加為103,101 件，2022年截至9月底達85,343件；營利事業105年度1,909件，110年度增加為46,112件。

而財政部推出房地合一2.0後，個人申報交易件數從2021年7月至2022年9月，合計約13.9萬件，其中持有五年內一般房地交易的月平均件數6,713件，較實施前一年（2020年7月至2021年6月）同類案件月平均7,556件，減少約11.16%，顯示房地合一稅2.0 實施後，短期持有交易量已減少。

至於稅收運用方面，財政部表示，房地合一稅自2016年開徵，截至2022年11月止，合計稅收1,124.61億元，扣除10%中央統籌分配款後餘額1,012.15億元，已循預算程序挹注長照基金。

財政部表示，房地合一稅2.0自2021年7月施行以來，不動產短期投機炒作情形已有改善，不過受新冠肺炎疫情、營建成本上漲及升息影響，整體實施成效尚待觀察，財政部將持續關注不動產市場動態，配合政府施政目標，與相關部會通力合作，以助達成目標。

房地合一 財政部

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