花蓮縣礦石稅引討論 地方稅法通則修法待朝野協商

花蓮縣政府因一舉調高礦石稅為原先七倍，遭業者質疑違反《地方稅法通則》規定的30%調幅上限。為降低爭議，立委提案修法，訂明30%調幅上限僅限中央立法的「法定地方稅」，不過今（26）日立法院財政委員會審查，朝野立委無共識，全案保留，待院會協商。

花蓮縣徵收礦石稅，在2016年自每公噸10元一舉調升至70元，採礦業者質疑，地方稅法通則第4條規定，地方調高稅率必須在30%範圍內，質疑花縣府違法，提起行政訴訟，雙方已爭訟多時。

花縣府認為，第4條所限縮的是中央立法的「法定地方稅」，但礦石稅屬「特別地方稅」，不受30%調幅天花板限制；財政部也認同花縣府看法。

國民黨立委賴士葆等人提案修改第4條，明確界定30%調幅上限是針對法定地方稅，希望給予地方更高自主性，財政部對於立委提案表示尊重。

然而民進黨立委沈發惠認為，財政部應有配套，地方財政自主固然重要，但也應兼顧納稅人權益，他不反對修法，但若未來地方任意調高特別稅課，恐疏漏民眾權益保障。

由於最後討論無共識，財委會決議全案保留、出委員會，送院會協商，在場立委也要求財政部應向各黨派立委更清楚說明。