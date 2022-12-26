政府再發N倍券？ 謝金河：直接寄支票還稅於民更乾脆

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聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
財信傳媒董事長謝金河今再次呼籲還稅於民。記者巫其倫／攝影
財信傳媒董事長謝金河今再次呼籲還稅於民。記者巫其倫／攝影

今年總稅收估計可超過預算數（俗稱超徵）4500億元，外界盼財政部可「還稅於民」，財信傳媒董事長謝金河今（26）日再次呼籲還稅於民，「莫忘世上苦人多」，政府應劫富濟貧，把多課到的稅拿來彌補底層社會；並呼籲政府不應用振興券方式，直接還稅於民較乾脆，「不用多此一舉」。

台新銀行今舉行2023投資趨勢論壇，謝金河會中受訪時再度呼籲政府還稅於民，認為台灣所有經濟數據表現都很好，近年稅收超徵不少，半導體是最大來源，前11月營所稅達1兆500多億元、營業稅5000多億元、個人綜所稅6000多億元。

他強調，總體經濟表現好，但底層痛苦不得了，疫情中很多產業影響大，底層社會疫情籠罩下，民眾要找工作不容易，雖然台灣防疫很好，但仍有店家倒閉、旅遊業停擺，整個社會氣氛低迷，就政府而言應該要「劫富濟貧」，把半導體課到的稅，拿來彌補底層社會相對的窮苦的一面，要讓人民有感。

謝金河呼籲，台灣整體經濟貧富差距懸殊，此時政府可思考有無辦法從租稅中，來平衡台灣底層無助的痛苦者，以今年稅收超徵4500億元為例，還是可以留一半去還債，另一半用於援助社會，「我們政府有這個實力，不應太吝嗇」。

至於財政部代理部長阮清華今日提到，發振興券也是還稅於民的一種方式，謝金河認為，振興券或是其他所有的券，印製發放過程繁瑣，若他是總統，會選擇直接把退稅的支票寄到民眾家中，這樣相較更為實際，且台灣戶政制度很完整，政府不應多此一舉發振興券。

振興券 謝金河 疫情

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