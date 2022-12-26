N倍券有譜？阮清華：也是一種還稅於民方式

外界疾呼超徵稅收還稅於民，不少藍綠立委今（26）日也在立法院財政委員會要求財政部考慮相關方案，財政部代理部長阮清華表示，若單純發現金，不如採用過去三倍券、五倍券形式，這也是一種還稅於民方式，也才能跟經濟復甦有關聯，目前還在跨部會討論。

立法院財政委員會今日審查地方稅法通則，阮清華首次以代理部長身分上台備詢，不少藍綠立委鎖定還稅於民議題，要求財政部表態。

國民黨立委賴士葆表示，今年截至11月，財政部稅收預估今年將超徵4,500億元以上，為何不比照新加坡等國家，讓全民共享經濟紅利，還稅於民？

國民黨立委李貴敏則指出，還稅於民在國際上早有前例，就連蔡總統也曾在2019年提出，要將經濟紅利與全民共享。

民進黨立委林楚茵則說，沒有所謂「超徵」，所有稅收一定是合法稅捐徵收，只不過是與預期稅收目標的剩餘或短絀，但民眾不會清楚這些細節，她要求財經部會應審慎思考，應考慮將經濟紅利與全民共享，即使討論後決定不發，也應將政策說明清楚。

阮清華則回應，單純發現金，不如採用公共政策，像是先前的三倍券、五倍券，才能與經濟復甦結合在一起，目前還在跨部會決策，會將委員意見帶回去表達。

阮清華也說，雖然總預算實徵數超過預算數，但加入特別預算的話，仍有短絀，若要還稅於民，恐怕還得舉債支應，必須綜合考量。