快訊

江聰淵論文確定抄襲！淡江大學撤銷碩士學位 江：尊重審查結果

帶槍投靠綠營！國民黨今開除曾俊傑 她嘆：黨內還有「曾俊傑們」

N倍券有譜？阮清華：也是一種還稅於民方式

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

外界疾呼超徵稅收還稅於民，不少藍綠立委今（26）日也在立法院財政委員會要求財政部考慮相關方案，財政部代理部長阮清華表示，若單純發現金，不如採用過去三倍券、五倍券形式，這也是一種還稅於民方式，也才能跟經濟復甦有關聯，目前還在跨部會討論。

立法院財政委員會今日審查地方稅法通則，阮清華首次以代理部長身分上台備詢，不少藍綠立委鎖定還稅於民議題，要求財政部表態。

國民黨立委賴士葆表示，今年截至11月，財政部稅收預估今年將超徵4,500億元以上，為何不比照新加坡等國家，讓全民共享經濟紅利，還稅於民？

國民黨立委李貴敏則指出，還稅於民在國際上早有前例，就連蔡總統也曾在2019年提出，要將經濟紅利與全民共享。

民進黨立委林楚茵則說，沒有所謂「超徵」，所有稅收一定是合法稅捐徵收，只不過是與預期稅收目標的剩餘或短絀，但民眾不會清楚這些細節，她要求財經部會應審慎思考，應考慮將經濟紅利與全民共享，即使討論後決定不發，也應將政策說明清楚。

阮清華則回應，單純發現金，不如採用公共政策，像是先前的三倍券、五倍券，才能與經濟復甦結合在一起，目前還在跨部會決策，會將委員意見帶回去表達。

阮清華也說，雖然總預算實徵數超過預算數，但加入特別預算的話，仍有短絀，若要還稅於民，恐怕還得舉債支應，必須綜合考量。

財政部 阮清華 國民黨

延伸閱讀

台股本周封關 守台積「巴菲特防線」

護國神山下探450元 國安基金操盤手：台積電沒「巴菲特防線」

操盤手喊話 國安基金陪大家過年

穩定股市！ 財政部次長阮清華：國安基金會陪大家過年

相關新聞

稅收超徵應還稅於民？ 阮清華：目前無規畫

今年稅收預估將超過預算數（簡稱超徵）4,500億元，外界再度湧現還稅於民聲浪，財政部代理部長阮清華今（26）日表示，目前...

產創投抵 四支出須專案認定

《產業創新條例》是企業的「減稅好朋友」，財政部北區國稅局提醒，公司若想適用產創條例研究發展支出投資抵減，除了要向經濟部申...

新聞中的法律／台版晶片法 助攻企業研發

疫情期間發生車用晶片斷鏈，各國注意到原來不到數百美元的晶片就會造成幾萬美元的汽車無法出售，讓美國、日本及歐洲政府認為茲事...

虛報薪資核定虧損 照罰

公司若虛列員工薪資費用被國稅局查獲，即使重新核定後的所得仍為虧損，無應納稅額，國稅局仍會依照《所得稅法》規定來處罰。

每周一勢／前十月受理專利申請近5.9萬件

今年前十月受理專利申請件數近5.9萬件，年減1%；其中，申請者國籍為本國籍有3萬件，外國籍2.9萬件；專利申請以發名案占...

地方超徵紅包衝637億 創高

財政部昨（23）日表示，今年前11月中央統籌分配稅款執行結果，實收3,762億元，較通知分配數多678億元，其中地方政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。