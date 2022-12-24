地方超徵紅包衝637億 創高

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導
圖／經濟日報提供
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財政部昨（23）日表示，今年前11月中央統籌分配稅款執行結果，實收3,762億元，較通知分配數多678億元，其中地方政府第13次統籌分配稅款撥付，有望收到637億元的「超徵紅包」，連兩年刷新紀錄，並為史上最大金額，其中六都可分配到422億元，預計明年1月18日前入帳，協助地方年關資金調度。

今年因所得稅及營業稅收表現亮眼，前11月中央統籌分配稅款實收3,762億元，而今年中央統籌分配數為3,084億元，比預期超出預算數達678億元，依照《中央統籌分配稅款分配辦法》規定，其中94%普通統籌分配稅款會按月撥付給地方政府。

官員說，今年前11月統籌分配稅款收入，所得稅約挹注1,634億元，貨物稅137億元，營業稅1,958億元，土增稅33億元，其中6%保留作特別統籌分配稅款，因此普通統籌稅款約3,538億元。

若以每月撥付地方約241.7億元計算，全年例行撥付合計約2,900億元；而今年前11月的普通統籌分配稅款已收入3,538億元，加上12月的稅收還未計入，因此明年春節前的超徵紅包可望挑戰637億元以上，為史上最大金額。

觀察往年情形，2020年因受疫情影響，是近年少見實收數低於預算數；從2010至2019年連續十年都超過預算數，又以2018年超過157億元最多，而2021年超過預算數380億元創下歷年最多，今年再刷新紀錄。

國庫署官員透露，今年營業稅、營利事業所得稅兩項稅源雙雙成長，有望超過預算數達650億元，不過12月因適逢雙月，預計有大筆營業稅退稅，實際超過預算數情形，要以關帳、決算後為準。

官員表示，依《財政收支劃分法》規定，中央統籌分配稅款稅源包括所得稅及貨物稅各10%、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40%，及縣市徵起的土地增值稅20%。取一定比例發給地方政府的稅款，為地方政府重要財源，採按月發放，一年共12次；若實際稅收執行情況良好，相關稅源超過預算數，中央會在隔年1月加發一筆統籌稅款，通常趕在春節前撥付，協助地方年關資金調度。

稅款 營業稅

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