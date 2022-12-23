2023年贈與免稅額244萬！ 財富傳承必知的節稅事：一個月可給子女1176萬？

由於消費者物價指數，沒有較上次調整的指數累計上漲10%以上，所以2023年遺贈稅的免稅額、扣除額、課稅級距金額、不計入遺產總額的生活必需之器具、職業上之工具，這4項金額均與2022年相同。

2023遺產稅與贈與稅

一、遺產稅

二、贈與稅

（一）免稅額：每年244萬元。 （二）課稅級距金額： １、贈與淨額2,500萬元以下者，課徵10％。 ２、超過2,500萬元至5,000萬元者，課徵250萬元，加超過2,500萬元部分之15％。 ３、超過5,000萬元者，課徵625萬元，加超過5,000萬元部分之20％。

每年的贈與稅調整，往往是許多富爸爸富媽媽極為關心的重點，畢竟大筆財產與其繳稅送給政府，還不如慢慢傳給子女，所以每年的免稅額就是極好的可規劃重點。

贈與稅244萬免稅額怎麼算？

很多人老困在244萬，到底是你、我還是他的角色疑惑上。你記住，簡單來說就是「一個人一年可以給出去244萬元。」免稅額度是以贈與人送出去的錢做計算。例如，爸爸5月給兒子100萬、12月給女兒144萬，那麼今年244萬的贈與免稅額度就滿了。

同上述，那麼「一年」的定義又是什麼呢？注意了！每1位贈與人自每年1月1日到12月31日止，不論贈與給多少人，累計贈與金額合計不超過免稅額，即可免徵贈與稅。所以如果今年還沒有使用這免稅額的富爸媽們，儘管在2022年12月中各給獨生子244萬，再過半個月後2023年1月份，2人就可以立刻再給488萬過去。不到一個月就傳承了488+488=976，一眨眼就送出了一棟房的金額。

如果還嫌不夠，《遺產及贈與稅法》第20條第1項第7款，父母於子女婚嫁時所贈與之財物，總金額不超過100萬元，不計入贈與總額，也可以多多利用。

父：2022年婚嫁（244萬元+100萬元）+2023年（244萬元）=588萬元

母：2022年婚嫁（244萬元+100萬元）+2023年（244萬元）=588萬元

父母一人一隻手，這一送，贈與金額就可以拉到1,176萬元。

18歲成年影響遺產稅哪部分？

配合2021年1月13日修正公布民法第12條規定，成年年齡由20歲下修為18歲，自2023年1月1日施行。

原本依《遺產及贈與稅法》第17條第1項第2款及第5款規定，繼承人為直系血親卑親屬者，或被繼承人遺有受其扶養之兄弟姊妹，每人得自遺產總額中扣除50萬元。其有未成年者，並得按其年齡距屆滿成年之年數，每年加扣50萬元。

舉例來說，被繼承人老李於112年4月30日死亡，僅遺有女兒（98年12月22日出生）1人，其直系血親卑親屬扣除額之加扣年數為5年（女兒98年12月22日出生，於116年12月22日滿18歲，距被繼承人死亡日，尚有5年始成年），所以老李遺產稅之直系血親卑親屬扣除額為：

直系血親卑親屬扣除額：每人50萬元。

直系血親卑親屬有未成年者，得按其年齡距屆滿成年之年數，每年加扣50萬元：50萬*5年=250萬

50萬+250萬=300萬

你想想從20歲到18歲，少了這2年，未成年的扣除額不就等同飛走了100萬。

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