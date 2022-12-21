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青安貸款利率調升半碼 二段式機動利率最低1.69%

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
青安貸款利率調升半碼，二段式機動利率最低1.69%。本報資料照片
青安貸款利率調升半碼，二段式機動利率最低1.69%。本報資料照片

中央銀行上周四宣布再升息半碼（0.125個百分點），財政部今天表示，因應中華郵政定儲利率調升半碼，「青年安心成家購屋優惠貸款」利率同步調升半碼，3月起減升半碼優惠維持至今年底，調整後二段式機動利率前2年為1.69%。

為協助無自有住宅家庭購屋安家，財政部2010年12月推出「青安貸款」，由台灣銀行等8家公股銀行配合辦理，並以中華郵政2年期定儲機動利率（基準利率）加碼計息。

財政部表示，一方面兼顧央行升息的貨幣政策目標，另一方面又要減輕民眾房貸款資金壓力，財政部協調各公股銀行，青安貸款基準利率維持減半碼調升至本年底止，以持續協助民眾購屋安家。截至11月底止，青安貸款已協助33萬3710戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達1兆3824億餘元，提供民眾購屋資金需求。

央行今年3月升息1碼，6、9、12月各升息半碼，青安貸款利率也持續維持減升半碼優惠。

財政部表示，青安貸款利率選擇包括一段式、二段式機動利率及混合式固定利率三種，依目前基準利率按中華郵政自12月21日調升半碼為1.47％後，青安貸款減升半碼後，青安貸款一段式機動利率為1.9%，二段式機動利率前2年為1.69%、第3年起1.99%；混合式固定利率，第1年為1.87%、第2年1.97%、第3年起1.99%。

財政部表示，民眾可依資金狀況及還款規劃擇適辦理，但要注意，貸款利率計息方式一經選定後，就不得要求變更；有需要且符合資格民眾，可赴公股銀行洽辦。

青安貸款 財政部 升息

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