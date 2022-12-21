打炒房修法無違憲說 建商：政府權力的傲慢

立法院今（21）日審議《平均地權條例》修正草案，對此建商抨擊，此次法案具高爭議性，但政府完全不與民間溝通，跟過去一樣蠻橫，只要選舉就是拿不動產業開刀、祭旗，建築業成為敗選的代罪羔羊，試問草案中私法人買受不動產要政府許可，以及預售屋禁止換約規定，全世界哪個國家禁止人民買賣自由，「家中急難需要用錢，還不能轉售持有資產變現還款」，這就是政府權力的傲慢。

房產專家指出，草案中私法人買受不動產要政府許可，以及預售屋禁止換約的規定，簡直是聞所未聞，全世界各國如歐美先進國家都沒有這樣做，這種民粹式的法案真的前所未見，若政府要抑制高房價應該找出這次房價上漲的原因，第一就是工料雙漲，從源頭去解決問題，把產業缺工問題、原物料價格上漲控制住。

另外，房產專家分析，若政府擔心預售屋頻繁換約引起炒作房價疑慮，可以將購買預售屋紅單者採實名制、並與國稅局資料勾稽，再課以重稅，讓炒房者透明化，一來炒作行為透明化政府拿掌握炒房者資料，二來課以重稅讓炒作者無法藉此大幅獲利，政府也能收到抑制高房價成效。

中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會本周一、19日舉行打炒房修法相關討論會並完成四項建議，對此公會指出，這次相關法案屬高爭議性，不僅政府連跟建築業溝通都沒有，相關委員也沒有舉行聽證會讓民眾了解，像是禁止預售屋換約，若買方家中有急難需用錢，將直接被此次錯誤政策誤傷。

中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會認為，這次立法院將審議《平均地權條例》修正草案至少相關內容要和民眾、產業界溝通，不應一意孤行，讓錯誤政策因政治因素、急救章上路，最後使得政府、建築業、民眾三方皆輸。

中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會今日針對本周立法院將審議《平均地權條例》修正草案，做出四項建議，第一應刪除私法人取得住宅採許可制（草案第79-1條）。世界上沒有任何一個國家，民眾購買房屋不僅要政府「許可」，且五年內不得移轉，這是剝奪民眾交易自由，並造成交易糾紛。

另外私法人取得住宅採許可制還會衍生出六大衝擊，包括影響國營事業招商合建案、都更危老整合、增加整合和投標不可預測風險，影響法拍案債權清償、影響開發出資人取得再售，以及影響優先購買權法律目的。

第二刪除行為人與法人「併罰」，或排除已盡力為防止行為者併罰（草案第81-3條）；舉例來說，建案銷售業者出現個人炒作違法行為，若起造人、建商已善盡監督責任，已盡力防止行為者，應不在此限，避免草案對象株連過廣。

第三回歸「揭弊者保護法」規範、刪除吹哨人條款（草案第81-4條）；目前法務部揭弊者保護法已有相關規範，建議此項刪除，避免法令疊床架屋。

第四刪除要件不明之「從事其他影響不動產交易價格或秩序之操縱行為」做為高額罰緩對象（草案第47-5條）；中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會指出，「從事其他影響不動產交易價格或秩序之操縱行為」這條規範中，並未明確定義什麼行為是影響不動產交易價格、什麼行為是會影響市場秩序，在定義不清、缺乏明確性，就處以5,000萬元高額罰緩，民眾很容易誤踩而受罰，應該在行為定義明確之後、再推行。