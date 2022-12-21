宜蘭土地現值微升 羅東鎮民權路角蟬聯「地王」21年

宜蘭縣地價評議委員會完成明年的土地現值評議作業，明年土地現值比起今年的土地現值平均微幅調升0.95%，評議結果將於明年1月1日公告，其中「地王」位於羅東鎮民權路93號路角，連續21年蟬聯宜蘭地王寶座，每坪149萬2600元。

縣政府地政處指出，國5高速公路帶來雙北、宜蘭一日生活圈，加上縣內持續推動公共工程及交通建設，生活機能及交通路網便利性都有所提升，帶動各區新建案動能，全縣各鄉鎮市建築用地價格都微幅上漲，農業用地維持平穩或微幅上漲；整體而言，全縣建築用地市價上漲1.37%、非建築用地上漲0.30%。

112年公告土地現值作業調查期間從110年9月2日至111年9月1日止，全縣交易數量比去年同期增加，呈現「價穩量增」。最高地價「區段」位於羅東鎮興東路、公園路間民權路兩側的商業區，平均每坪130 萬5000元，所以「地王」羅東鎮興東段874地號（民權路93號路角）也就位於這個區段裡，每坪149萬2600元，從92年起蟬聯地王至今。

至於，全縣最低地價「區段」分布在蘇澳鎮、大同鄉及南澳鄉等山地鄉林班地，每坪約364元。