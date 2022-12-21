宜蘭土地現值微升 羅東鎮民權路角蟬聯「地王」21年
宜蘭縣地價評議委員會完成明年的土地現值評議作業，明年土地現值比起今年的土地現值平均微幅調升0.95%，評議結果將於明年1月1日公告，其中「地王」位於羅東鎮民權路93號路角，連續21年蟬聯宜蘭地王寶座，每坪149萬2600元。
縣政府地政處指出，國5高速公路帶來雙北、宜蘭一日生活圈，加上縣內持續推動公共工程及交通建設，生活機能及交通路網便利性都有所提升，帶動各區新建案動能，全縣各鄉鎮市建築用地價格都微幅上漲，農業用地維持平穩或微幅上漲；整體而言，全縣建築用地市價上漲1.37%、非建築用地上漲0.30%。
112年公告土地現值作業調查期間從110年9月2日至111年9月1日止，全縣交易數量比去年同期增加，呈現「價穩量增」。最高地價「區段」位於羅東鎮興東路、公園路間民權路兩側的商業區，平均每坪130 萬5000元，所以「地王」羅東鎮興東段874地號（民權路93號路角）也就位於這個區段裡，每坪149萬2600元，從92年起蟬聯地王至今。
至於，全縣最低地價「區段」分布在蘇澳鎮、大同鄉及南澳鄉等山地鄉林班地，每坪約364元。
地政處表示，公告土地現值是為了做為課徵增值稅、遺產稅及贈與稅的依據，民眾如果沒有買賣或贈與等不動產移轉，不會因為現值調整而有所影響；明年1月1日公告土地現值後，民眾可以上縣政府地政處或宜蘭、羅東地政事務所網站查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言