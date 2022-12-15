販售電影票未開統一發票違法？國稅局這樣說

疫情解封民間消費復甦，除了餐飲業客流量增加以外，各大旅遊景點及電影院等休閒場所人潮也逐漸增加。南區國稅局提醒，稅法對營業人開立銷售憑證時限的規定，各業別不盡相同；某些銷售類型，尚有免用或免開發票的例外規定，因此營業人銷售貨物或勞務時，應依「營業人開立銷售憑證時限表」規定的時限，確實開立發票交付買受人，以免違法受罰。

國稅局官員表示，國稅局近日接獲民眾撥打檢舉專線詢問，前往電影院購買套餐，包括電影票、鬆餅、爆米花及飲料等消費內容，但電影院僅就餐飲部分開立統一發票，電影票價並未顯示在發票上，涉嫌短漏開發票。

國稅局官員說明，依據《加值型及非加值型營業稅法》第32條規定，營業人銷售貨物或勞務，應依法開立統一發票，但營業性質特殊的營業人及小規模營業人，可以用普通收據免用統一發票。另外《統一發票使用辦法》對某些特殊銷售類型，也規定可以免用或免開發票，例如屬於娛樂業的門票收入，可免用統一發票。因此電影院的門票收入因屬於《娛樂稅法》第2條，娛樂場所收取的票價，所以可以免開發票，電影院只就餐飲收入開立發票，並無違反稅法規定。

另外，國稅局官員表示，有民眾檢舉至飯店check in繳交住宿費時，櫃台人員告知隔日結算時才給發票，沒有「一手交錢，一手給發票」，懷疑飯店有逃漏稅意圖。國稅局官員表示，營業人開立統一發票交付買受人的時間點，要依「營業人開立銷售憑證時限表」規定的時限，開立發票給買受人。

官員解釋，其中旅宿業，包括旅館、旅社、賓館、公寓、客棧等是以「結算時」為憑證開立時限，在結算前所收取的價款，可以免先開立發票，與生活中常碰到的商品買賣以發貨時為限，但發貨前已收的貨款部分，應先行開立發票的規定不同。

官員說明，民眾住宿飯店，不論是先付訂金或一次繳清住宿費，飯店等到結算時才以實際收取的金額開立發票交付給買受人，並沒有違反憑證開立時限規定。