超額攜帶現鈔入出境 海關新增線上申報便民管道

邊境解封，加上春節將至，入出境人次將迎向高峰，財政部關務署今（14）日提醒民眾留意攜帶或運送行李物品申報規定，若有超額攜帶鈔票、黃金、寶石等，也要記得誠實申報。現在海關提供更便民方式，線上申報「嘛欸通」，民眾透過電腦或手機即可在通關前填寫申報資料，歡迎民眾多加利用。

依據《洗錢防制法》等規定，入出國境攜帶外幣、有價證券逾等值美金1萬元，或人民幣逾2萬元、新台幣逾10萬元，或總價值逾2萬美元的黃金，或超越自用目的之鑽石、寶石及白金逾等值新臺幣50萬元者，應依規定主動向海關誠實申報；另以貨物運送、快遞、郵寄等方式運送前開物品者，也應遵守相關規範。

官員表示，由於疫情兩年多期間，民眾較少出入境，難免對於相關規定有些陌生，特別提醒民眾留意相關規定。據海關統計，今年前11月共查獲81件超額攜帶洗錢防制物品案件，其中有74件為現鈔，主要以新台幣、人民幣為大宗；另有六件為黃金，一件為寶石。81件合計價值約4,900萬元。

關務署表示，為了更加便民，財政部已自今年11月7日起，於「關港貿單一窗口」新增「入出境旅客線上預先申報登記洗錢防制物品」中英文版線上申報服務。

旅客可利用電腦或行動裝置，在通關前預先線上申報超過限額的洗錢防制物品。

旅客實際通關時，僅須在入境紅線檯或海關出境服務檯臨櫃出示旅客本人護照、身分證或中華民國臺灣地區入出境許可證，經海關線上調閱預先申報資料並以手寫板裝置請旅客現場簽認後，辦理收單及查驗，即完成洗錢防制物品申報程序，歡迎旅客多加利用。

有關洗錢防制申報相關規定，可前往財政部關務署官網（http://web.customs.gov.tw）「旅客通關」及「洗錢防制專區」查詢，或電洽免付費服務電話0800-005-055查詢。