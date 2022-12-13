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小確幸！綜所稅第三批退稅 近8億元提前於12月底入帳
退稅小確幸又來了！今年5月申報綜所稅，共分三批退稅，第三批退稅原定明年1月18日才會入帳，但財政部賦稅署提早退稅期程，提前至今年12月底就退稅，據統計，第三批退稅有7.8萬戶可受惠，退稅金額約7.84億元。
綜所稅分3批退稅，今年首批退稅已於7月29日入帳，首批退稅案件共323.7萬件、退稅金額509.78億元，續創歷年新高；第二批退稅將於10月31日入帳，退稅案件共15.3萬件、退稅金額20.46億元。
第三批退稅原定明年1月18日退稅，財政部拍板今年底就可提早退稅，主要包括逾期申報案件、以及原申報不補不退但核定為退稅案件。
財政部官員指出，考量近期國庫調度有餘裕，且作業系統來得及，第三批退稅首度提前於12月入帳，讓民眾提前拿到退稅款。
財政部也提醒，為縮短納稅人領取退稅款時間，建議提供存款帳戶，供稽徵機關辦理轉帳退稅，讓退稅款早日入帳，退稅日將撥入民眾指定的存款帳戶；若未指定帳戶者，國稅局會寄發退稅憑單，再由民眾自行前往指定金融機構兌領。
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