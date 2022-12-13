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小確幸！第三批綜所稅退稅「這天入帳」 7.8萬件受惠

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部拍板第三批綜所稅退稅提早至今年12月30日，民眾在跨年前就能收到退稅款。本報資料照片
財政部拍板第三批綜所稅退稅提早至今年12月30日，民眾在跨年前就能收到退稅款。本報資料照片

民眾又有小確幸，今年第三批綜所稅退稅原定明年1月18日入帳，不過今年春節較早，財政部拍板提早到今年12月30日，在跨年前就能收到退稅款，共約7.8萬件受惠，合計退稅額7.8億元。

財政資訊中心統計，今年申報110年度綜所稅，三批退稅合計346萬件，共538億元，件數及退稅額較去年雙雙成長。

財政部官員分析，今年綜所稅制較去年並無太大調整，退稅增加原因可能是基本生活費調高1萬元，另外也可能是去年薪資成長，扣繳稅額增加，在辦理結算申報時，能退還的稅額也就增加。

綜所稅退稅原則上分成三批，今年首批退稅已於7月29日入帳，共約323.7萬件，合計金額近509.8億元，主要以網路申報案件為大宗，以及在5月10日前以人工或二維碼向戶籍所在地國稅局申報，或稅額試算紙本回復。

第二批退稅日期為10月31日，共約15.3萬件，合計退稅金額20.5億元，主要是今年5月11日後人工、二維碼申報及今年5月10日前向非戶籍所在地國稅局申報的人工、二維碼與稅額試算紙本回復案件。

第三批退稅將在12月30日入帳，合計7.8萬件，共7.8億元，主要為逾期申報案件。

綜所稅 財政部 國稅局

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