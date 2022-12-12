台灣產業控股協會「產控建言書暨稅務座談會」圓滿落幕

為推動產控模式整合，台灣產業控股協會（TIHA）矢志扮演政府與產業溝通橋樑角色，致力出版《2022年度產業控股建言書》，聚焦探討租稅議題對產業控股營運總部相關職能，並提出相關政策建議。

此次，台灣產業控股協會提出建言書，旨在藉由排除有礙產控業態健全的外部因素，進而鼓勵更多企業願意採行產業控股模式。為進一步集思廣益並推動共識形成，台灣產業控股協會於上周五（9日）於台北舉辦建言書座談會，邀集各界嘉賓共襄盛舉，一同為相關政策推進貢獻心力。

座談會在產業控股協會理事長黃偉祥的致詞下揭開序幕，財政部賦稅署所得稅組長組林燕瑜、協會特別顧問立法委員吳秉叡亦蒞臨致詞。建言書由台灣經濟研究院研究八所所長連科雄發表，親自為現場來賓導讀重點內容；資誠聯合會計師事務所（PwC）稅務法律服務營運長許祺昌則帶領來賓們進一步了解產控公司稅務議題。

黃偉祥詞表示：「為產控業態打造健全的發展環境，這是產控協會的重要任務，然而這並非一蹴可幾之事，需一步步來，先針對稅務不合理、產業控股公司費用認列等問題尋求合理改善。」

黃偉祥於兩年多前與財務部及相關主管機關持續進行溝通，成效陸續顯現，而《2022年度產業控股建言書》的推出，更成為產、學界與跨部會形成共識的強大工具。

「建言書完整說明產控業態的需求及挑戰，透過論述架構、觀點闡明，以及脈絡邏輯梳理，使得各個主管機關對於產控議題有一致理解，不致出現落差及誤解，有利解方的提出。」黃偉祥非常感謝主管機關對於建言書的重視，進而促成產控公司費用認列、不合理稅收等問題獲得初步改善，將能鼓勵更多中小企業願意合組控產業控股公司，一起共好。

推進議題討論及尋求解方的過程中，吳秉叡員充分扮演產控協會與財政部等主機關的溝通橋樑。吳秉叡表示：「在這個變化快速的時代，企業面臨的經營議題層出不窮，而協助民間企業善用政府資源，助力促成改變，這是民意代表的職責，非常高興看到產控業態發展環境的逐步改善。」

林燕瑜指出，產業控股是非常新興及特別的產業業態，建言書提到的諸多稅務相關議題，的確需進一步探討及解決。「透過產官學的密切合作，許多問題皆有所改進，接下來財政部仍將繼續借助產學力量的協助，為產控公司提供適切合宜的租稅工具，透過稅制的改善，為業者提供高效率且有競爭力的租稅環境。」

林燕瑜組長並提及企業併購法修正，增訂第40條之1無形資產攤提規定，將於今(2022)年12月15日開始實施，將有效助攻企業併購取得之無形資產攤銷成本認列，真實反映企業併購成本，緩減企業併購之租稅負擔。

連科雄於演講中詳細解析健全產控環境對於台灣中小企業的重要性，「這將能協助台灣企業掌握供應鏈重組趨勢浮現的共組產控契機，以及透過中堅企業的彼此聯手，能夠更佳地應因應愈來愈激烈的企業投資規模軍備競賽。」

許祺昌提出兩項政策建議及說明，分別是：由財政部核實認列產業控股公司營業費用；實質投資得全數列為相關年度未分配盈餘之減除項目，「如此才能有效發揮《產業創新條例》第23條之鼓勵在台投資的立法美意。」

座談會最後的與談環節中，產官學界並就相關議題進行更詳細的稅務議題討論，透過彼此交流及對焦，加快建立健全產控發展環境。根據調查，控股公司皆面臨費用認列問題，因企業主要收入為國內股利收入，導致營業費用及利息支出被剔除。對此，近九成產業控股公司指出，倘若解決此稅務爭議，將提升集團管理活動統一集中於產業控股公司的意願，使其扮演營運總部的角色。

因此，希冀財政部推動核實認列營業費用，將有助於引導產業控股公司擴編人員、擴充職能，以強化其決策性角色，並整合治理、監督等中後台功能，提供子公司更多行政管理支援等服務。實質投資得全數列為相關年度未分配盈餘之減除項目，則有利於產業控股公司進行集中性投資，例如興建集團營運總部、研發總部、物流中心等，加強集團整體之營運效率。

在協會、各方業者及官員的極力促成下，財政部亦立即反應，於今年8月針對產控未分配盈餘頒布台財稅字第11104009710號補充解釋令，是為台灣產業控股發展最有力的支持。

台灣產業控股協會即希望透過建言書的脈絡爬梳及邏輯分析，進一步辨明相關法規的合理性。「改變」勢在必行，產業控股將以此建言書為始，與政府單位及各界賢達人士進一步交流，推動產業界以產業控股模式進行整合、打團體戰，促成關聯企業根留台灣、做大做強與布局全球。