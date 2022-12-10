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房市退燒 三稅目連八黑

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導

房市熱潮漸退，可從相關稅收看出。財政部昨（9）日公布11月全國賦稅狀況指出，土增稅、契稅及印花稅等三項房市相關稅收，均持續呈現衰退狀況，不過個人房地合一稅11月入帳31.2億元，年增9.8%，是房市稅收唯一正成長的稅目。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，房地相關主要稅收包括土地增值稅、契稅以及印花稅中的不動產稅，這三項稅收11月單月呈現衰退，且「連八黑」。陳玉豐說明，主因是央行升息影響房地市場交易，再加上去年基期較高，因此土增稅、契稅及印花稅不動產部分稅收都持續衰退。

土增稅11月稅收65億元，較去年同期減少30億元，減幅31.8％，連八個月負成長；陳玉豐補充說，11月單月六都土增稅均呈現負成長，衰退排行第一是新北市、再來是台中市和桃園市。

此外，契稅11月單月稅收為13.4億元，較去年同月少收4.1億元，減幅23.6％，衰退最多排行前三位為高雄市、新北市及台北市。

而針對房地合一稅，11月結束連四月衰退，陳玉豐說，主因是適用新制案件持續成長，單月及前11月累計呈現成長。

土增稅 房地合一 印花稅

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