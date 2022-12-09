11月全國稅收2,536億元 證交稅連十一黑、創同期最大減量

財政部今（9）日公布11月全國稅收2,536億元，年增0.4%；累計今年前十一月稅收約3.7兆元，預估今年稅收可望超出預算數（超徵）4,500億元再創新高；而11月證交稅收139億元，較上年同月減少100億元，證交稅連十一黑，累計年減925億元是史上同期最大減量。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年1月至11月稅收3兆797億元，較上年同期增加3,696億元，年增13.6%，較預算數高出3,554億元，預估今年稅收可望超徵4,500億元續創新高；另外，今年前十一月累計稅收創新高稅目，包含關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、房屋稅、牌照稅；11月單月創高的則是地價稅。

從各稅收來看，11月以營所稅增加3,237億元、綜所稅增加1,213億元、營業稅增加412億元較多；但證交稅減少925億元、貨物稅減少272億元。

陳玉豐表示，前11月營所稅1兆138億元，年增46.9%，主因為去年上市櫃公司獲利大幅成長，結算申報自繳稅額與暫繳申報稅款成長；綜所稅6,200億元，年增24.3%，因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一稅均增加；營業稅5,337億元，年增8.4%，主因國內產銷穩定，且進口礦產品、化學品、電子零組件、小客車等稅額增加。

另外，今年無法達成預算數的稅目，分別為貨物稅、土增稅，陳玉豐表示，前11月貨物稅1,374億元，年減16.5%，主因汽柴油貨物稅調降、國內車廠減產及進口車減少所致。

在證交稅方面，由於美國通膨升息、拜習會緩解美中緊張關係等不利因素逐漸消退，陳玉豐表示，外資近期回頭買超台股的情況下，11月證交稅稍有起色，較上月成長2成左右，但受到去年高基期的影響，年減幅仍創下新高。

11月證交稅實徵淨額139億元，較上年同月減少100億元，年減幅達到41.7％，除了寫下連十一黑，今年前十一月證交稅累計1,614億元，減幅36.4%創下近20年來最高減幅，減量則為歷史新高。陳玉豐表示，證交稅仍有機會達成全年預算目標，前提是12月日均成交量要達3,000億元。

另外，今年前十一月總稅收已超過預算數3,554億元，財政部預估今年稅收將較預算數超出約4,500億元，超徵金額再續史上新高。