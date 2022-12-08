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電影、高爾夫球場娛樂稅存廢 財政部：持續收集意見

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

立法院財政委員會今（8）日召開「娛樂稅及印花稅稅制檢討」公聽會，財政部次長李慶華表示，娛樂稅及印花稅不宜廢除，但娛樂稅課徵項目可檢討。今日產業界在會中呼籲電影及藝文活動、高爾夫球場應免課娛樂稅，不過地方政府也有其財源籌措考量，正反意見仍在拉鋸，財政部表示將持續收集意見。

知名網紅、喜劇演員曾博恩先前拍影片挑戰娛樂稅課徵盲點，引起一連串娛樂稅存廢討論。事實上，娛樂稅、印花稅存廢、課徵項目檢討或轉型等議題，早已爭辯至少30年。

朝野立委及黨團針對《娛樂稅法》已有十版本提案，多數是將電影等藝文活動排除在娛樂稅課徵範圍，另有時代力量黨團、民眾黨團提案直接廢止娛樂稅法；《印花稅法》則有五版本草案，多數提案是讓印花稅走入歷史。

民進黨籍財委會召委鍾佳濱今日安排公聽會，邀請產官學討論。財政部指出，娛樂稅平均每年稅收15.8億元，印花稅每年136.7億元，都是地方重要財源，22縣市政府皆反對廢止。

對於娛樂稅課徵範圍，高爾夫球場事業協進會理事長黃美蘭表示，高爾夫球是運動，也在國際賽事爭取不少獎牌，卻仍被視為「娛樂場所」課娛樂稅，希望爭取合理對待。

電影戲劇商業同業公會全國聯合會理事長廖偉銘也指出，電影院早已非八大行業列管範圍，台灣影視界希望「超韓趕日」，鼓勵國人支持國片，但看電影要課娛樂稅，同時影音串流平台OTT卻免娛樂稅，呼籲政府正視電影娛樂稅存廢問題。

出席公聽會的地方政府代表，則多認為娛樂稅課徵項目可檢討，但若因此造成稅收減少，中央必須補足地方財源。

財政部官員表示，電影、藝文活動排除在娛樂稅課徵範圍，是相對較具共識的修法，不過也並非所有縣市政府都同意，例如電影院較多位在六都，地方政府也擔心影響地方財政，後續仍須蒐集更多意見。

中國科技大學講座教授曾巨威則建議，娛樂稅可從「法定地方稅」轉型為「特別地方稅」，直接授權地方政府決定是否停徵，並新增OTT等稅源，落實財政自主；至於印花稅存廢，他認為應以財劃法修法為前提。

電影 印花稅 財政部

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