印花稅、娛樂稅存廢？ 財部：地方重要財源、不宜輕易廢止

印花稅、娛樂稅長年被認為「不合時宜」，相關存廢議題已討論多年，立院財委會今（8）日舉行公聽會，財政部次長李慶華認為，兩稅目是地方政府重要財源，在財劃法未修正前，要找到替代財源籌措會有困難，為不影響地方政府發展，財政部會朝不合時宜的課稅標的來調整，但不建議用廢除方式讓兩稅目就此消失。

對於印花稅、娛樂稅，朝野立委、民眾黨及時代力量黨團等均有提案廢止，另外如電影戲劇商業同業公會、高爾夫球場事業協進會等，也都呼籲廢止娛樂稅，對於兩稅存廢議題，各界長年來已有許多討論。

根據財政部報告，娛樂稅收近年平均約15.8億元，主要集中在六都約11.3億元，占比71.52％，其他縣市約4.5億元，占比28.48％；印花稅至今只剩銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據與典賣讓售及分割不動產契據4種課稅憑證，印花稅收近年平均約136.7億元，其中六都111.2億元，占比81.35％；其他縣市25.5億元，占比18.85％。

立法院財政委員會今舉行「娛樂稅及印花稅稅制檢討」公聽會，地方政府稅捐單位都認為，不應貿然廢掉兩大地方稅目，兩稅目規模雖不大，但卻是地方政府很重要稅收來源，若廢除對於市政推動影響頗大，討論廢除前應需先找到替代財源。

國民黨立委賴士葆也明確說，「國民黨團立場是反對廢止印花稅」，道理很清楚，去年印花稅收144億元，對於地方政府而言，若要廢掉，中央須先找到替代財源，而娛樂稅方面則建議若不廢除，可透過修法，將娛樂稅法第二條、第五條範圍大幅簡化，例如把電影、文化、運動方面移除，而舞廳等相關場所繼續課稅，這部分大家都可討論。

電影戲劇商業同業公會全國聯合會理事長廖偉銘也說，電影院早已不是八大行業，而是歸在文化部管理輔導，電影事業是國家大力扶植的產業，課徵娛樂稅恐阻礙藝文產業發展，還讓實體藝文產業陷入不公平的競爭，且疫情下使電影院經營更困難，卻要持續課徵娛樂稅，而線上影音串流OTT平台卻免課稅，呼籲政府廢掉不合時宜的稅制。

中國科技大學講座教授曾巨威指出，印花稅可說是「食之無味，棄之可惜」，可以廢、但重點是怎麼廢，關鍵在於如何讓地方稅制提升，中央財源在哪很重要，不能就是一句「中央補地方」，但沒有交代財源在哪，這樣的保證不夠；而娛樂稅也可廢，但呼籲中央應讓由地方政府決定，或是重新檢討課稅項目、新增可稅性的娛樂項目，如賭博性競技、網飛、spotify等。

李慶華則強調，「古老的稅不一定是不好的稅」，一定有存在意義，但要不要廢止應從不同角度思考，兩稅目是地方政府很重要財源，尤其印花稅逐年成長，去年規模達144億元，中央鼓勵地方政府財政自主，印花稅是重要財源，不宜輕易廢除，財政部會尊重地方政府意見，在沒有替代財源下，立場原則上會與地方政府接近。