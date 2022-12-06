租稅環境變遷 企業應建立韌性供應鏈與移轉訂價策略

在全球經濟環境動盪及租稅環境變遷下，為協助跨國企業瞭解移轉訂價新思維以及因應策略，資誠聯合會計師事務所與中華產業國際租稅學會於12月6日舉辦「多變的經濟與租稅環境，TP因應策略」研討會，由財政部台北國稅局及資誠聯合會計師事務所針對全球經貿環境的劇烈變化，企業加速供應鏈重整的趨勢下，台灣移轉訂價發展趨勢以及跨國企業的移轉訂價策略的因應調整進行論述與解析。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師范香琴表示，面對外部環境變遷及全球經貿環境劇烈變化，企業可能面臨的挑戰包含：企業業務運行模式改變，遠端工作以及雲端會議取代了傳統外派以及出差；斷鏈的危機也迫使企業思考以短鏈布局的可行性；保護主義興起，對供應模式產生變化，關稅壁壘以及自由貿易協定等議題再次為企業所關注，也迫使企業加速供應鏈的重整，重新思考營運布局，以建立能因應劇烈變化的韌性供應鏈，來取代僅重視效率與成本的傳統策略等營運調整。此外，她也分析可能衍生的稅務議題，並提出因應的思考面向。

隨著全球反避稅的持續發展，各國稅局走向稅務合作以建立透明化、實質性及一致性的稅務環境，使得全球課稅模式由獨立課稅制逐漸轉走向集團分配稅制，也使得企業必須重新檢視集團價值鏈以及利潤的分配，尤其是集團營運過程中所產生的無形資產往往是創造獲利的關鍵因素，也最容易透過形式上的安排而受到挑戰，會中也針對實務上常見的委託研發及無形資產訂價政策提出移轉訂價的分析面向。

此外，范香琴也針對未來全球最低稅負制(又稱支柱二)的實施對移轉訂價的可能影響進行分析，尤其是過往為鼓勵投資而提供特殊產業或活動租稅優惠(所得減免)以及經濟特區租稅優惠的國家，支柱二的導入可能迫使各國重新檢討租稅優惠政策，對跨國企業而言，各國的修法趨勢以及潛在額外的成本，都將是跨國企業在面對供應鏈調整時應關注的議題。

疫情下許多產業面臨洗牌，若干企業掌握優勢，加速併購以擴大業務與規模。亦有企業透過組織重組，聚焦核心產品及市場，以強化競爭力。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師劉欣萍提醒，企業進行併購交易應注意移轉訂價相關議題，例如：併購前的稅務盡職調查，應辨識標的公司潛在之移轉訂價風險，同時考量併購後未來交易模式及價值鏈的安排，包括無形資產布局策略、移轉訂價政策整合等。

此外，劉欣萍強調，部分企業以為內部重組採用帳面價值即可，卻忽略了移轉訂價議題。企業重組之移轉訂價議題逐漸受到各國稅務機關的重視，在價值鏈的重組過程中須考量是否應有適當之補償，及集團的利潤應依據重組後的功能風險進行合理的配置，以降低各地稽徵機關對於移轉訂價查核的挑戰。

本研討會亦邀請財政部台北國稅局局長宋秀玲就台灣移轉訂價、無形資產、預先訂價協議及國際反避稅等議題做宣導及進行實務分享，讓納稅義務人更了解及注意移轉訂價政策之制定。

資誠聯合會計師事務所移轉訂價主持會計師徐麗珍指出，隨著近期國際稅務變革，資訊透明化，各地稅務機關對移轉訂價查核力道增強，移轉訂價的管理更為重要，建議企業了解集團價值鏈要素，利用系統化作為管理，善用租稅協定及預先訂價協議之申請，以妥善因應國際稅務潮流之變化。