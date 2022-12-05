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新式教召薪資給付 三點留意

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

國防部今年試行新式教召，並修法通過《後備軍人召集優待條例》，提供租稅優惠，針對企業或機關團體在員工接受教召期間給付薪資，可以給付薪資的150%，自申報所得額中減除，國防部、財政部近日共同公告子法，包括薪資加成減除計算方式、證明文件、適用限制等三大重點。

後備軍人召集優待條例在今年5月由總統公布，並回溯至今年1月1日生效，今年企業若有員工接受教召，支付員工教召期間的薪水就能在明年5月申報營利事業所得稅時加成減除。

根據國防部、財政部公布的「員工接受召集請假期間薪資費用加成減除辦法」，首先明定減除方式。以營利事業而言，在辦理營所稅結算、決算、清算申報時，可以給付薪資的150%自所得額減除。

其次在證明文件方面，員工接受教召或臨時召集而請公假者，公司申報所得稅時，應檢附薪資金額證明、員工假單、教召令、解召證明等，並依規定格式填報。

最後在適用限制方面，要特別留意的是，公司申請適用教召期間薪資加成減除，同一筆薪資不能重複適用租稅優惠，例如已依《產業創新條例》規定，適用研發全職人員薪資投資抵減優惠者，就不能再重複適用教召薪資租稅優惠。

此外若適用這項租稅優惠，卻被稽徵機關查到有虛報狀況，則會以所得稅法短漏報稅額規定處置，並追回享有的租稅優惠待遇。

後備軍人召集優待條例施行期間自今年1月1日起至2030年12月31日止，其年限屆期前半年，行政院可視情況延長一次，以八年為限。

薪資 教召 國防部

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