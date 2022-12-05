協議離婚 四大項目一併處理

知名藝人大S徐熙媛與前夫汪小菲因為離婚協議履行爭議躍上媒體版面，大家也關心，當婚姻走到盡頭，雙方如何好聚好散，同時保障自身權益？建議雙方協議離婚，應一併處理未成年子女監護權、扶養費、財產分配、贍養費等四項重點。

首先，雙方應約定子女監護權行使，可約定共同監護或單獨監護；若是共同監護，會約定一個主要照顧者。沒有監護權的一方，可約定探視權。

其次是扶養費，沒有監護權者，不代表不用支付子女扶養費，雙方可在離婚協議中約定扶養費如何負擔。例如，若媽媽取得監護權，就約定爸爸每個月幾號前要支付多少扶養費；若小孩出國留學或有特殊花費，則每月要增加支付多少費用。

另外也要記得約定，若有一期未付款，就視為全部到期。至於支付年限，也該由雙方自行協議，在離婚協議書中寫清楚。

若雙方未約定扶養費，將來還要訴請法院判決解決。現行多數法院判決扶養費用，是參考行政院主計總處公布每年度縣市平均每人月消費支出為標準，並考量父母雙方資力分配，其實這樣的金額並不高。因此建議，扶養費金額也要寫在離婚協議書中，雙方就依此履行。

第三，雙方財產也要分配，若財產分配未寫清楚，也要訴請法院判決解決。曾有當事人，雙方離婚意願都很高，但婚後財產太多，分也分不清，雙方又不退讓，最後雙方只好以調解方式離婚，但對於財產分配，就透過法院以訴訟解決。

最後一項是贍養費，其實贍養費有其法定條件，必須是無過失的一方，因判決離婚而陷於生活困難者，才能請求另一方支付贍養費。

不過一般明星、名人未必符合「生活困難」，之所以會有贍養費、扶養費爭議，是來自雙方協議，這種情況下，付錢的一方，就要記得約定負擔期限，例如負擔到另一方結婚為止，或付到某一個特殊條件達成時。

然而依據經驗，若約定負擔到另一方結婚為止，通常另一方即便已有新歡，也可能不會結婚，最多就是同居而已。

若離婚後，離婚協議履行產生爭議，該如何保障權益？事實上，實務上拒絕付款、拖欠付款的狀況屢見不鮮，若扶養費、贍養費等條件是由法院解決，會記在法院調解、和解筆錄或判決中，另一方可直接聲請法院查扣對方財產。

但若是自行簽署協議書，另一方只能先向法院起訴，等到勝訴後才能查扣財產，但訴訟短則一年、長則三年，若遇到更惡劣對象，這段時間恐怕早已脫產，建議若為兩願離婚、自行簽署協議書，可就協議書進行公證，並約定金錢給付若有一期未付，視為全部到期，可逕為強制執行。

不過可強制執行的條款僅金錢給付，其他如子女探視權，若有一方不遵守，另一方無法直接強制執行，仍須透過法院訴訟。

（本文由普華商務法律事務所合夥律師魏妁瑩口述，記者翁至威採訪整理）