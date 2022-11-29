列報薪資支出 須證明文件
台北國稅局表示，營利事業列報員工薪資支出，除了提供收據或簽收名冊，以及支付的證明文件供稽徵機關審認，也要備妥經辦業務的相關證明文件，佐證員工從事的工作內容，與營利事業經營的本業及附屬業務相關，才可以認列。
國稅局官員說明，薪資是員工以自身專業知識技能，為營利事業提供勞務所收取的報酬，營利事業列報員工薪資支出，必須提供相關證明，以免因不符稅法規定，遭稽徵機關調整補稅。
官員舉例，甲公司以籌辦工商展覽為業，經查2020年度營利事業所得稅，列報薪資支出時，包含給付董事長兒子乙先生，薪資共新台幣200萬元，不過，乙先生2020年度出境期間達300天，甲公司雖主張乙先生是赴國外進行考察業務，不過甲公司籌辦工商展覽地點都在國內，業務未拓展至國外。且甲公司未能提供考察具體事證，因此遭調整補稅。
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