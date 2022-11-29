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尾牙提供獎品 要扣所得稅

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導

南區國稅局表示，許多企業會誤以為尾牙舉辦抽現金活動時，才需要辦理所得稅扣繳，但事實上，尾牙活動提供員工獎品也屬於實物所得，公司必須依規定申報並幫員工扣繳所得稅。

國稅局官員表示，活動所發給的獎品，或獎金屬於《所得稅法》規定，因「競技、競賽及機會中獎的獎金或給與」的範圍。因此，當獎品與獎金價值超過2萬元時，公司要幫員工預先扣繳10%的稅款；不超過2萬元者，則可以不用扣繳，但仍須向財政部所屬各地區國稅局申報並填寫免扣繳憑單。

若中獎者不屬我國境內居住人， 無論中獎金額或獎品價值多寡，都應在給付獎金或獎品時，按獎金及獎品價值預先扣繳20%稅款。

官員舉例，若員工甲獲得iphone手機3.8萬元，員工乙抽到現金1.2萬元，外籍技師丙抽到現金6,000元，A公司應以10%扣繳稅率，扣繳員工甲3,800元；以20%稅率扣繳外籍技師丙1,200元，員工乙免扣繳。

所得稅 國稅局 稅款

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