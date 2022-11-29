地主參與都更 資產增益要稅

台北國稅局表示，個人提供土地參與都市更新，如實際獲配房地權利價值大於應分配權利價值，依《都市更新條例》規定，差額部分應繳納差額價金，但如果不用給付差額，屬於《所得稅法》規定的其他所得，應依法申報綜合所得稅。

國稅局說明，個人提供土地參與都市更新，無論其與實施者是否另行協議簽訂合建契約、或是其他內容：例如免予給付找補款，都屬於私法自治原則下的契約自由範圍，與實施者擬定的權利變換計畫並無關聯。因此，地主參與都市更新實際獲配房地權利價值，大於應分配權利價值部分時，應依《都市更新條例》第52條規定給付差額價金。

台北國稅局舉例，甲先生以台北市大同區土地，參與乙公司以權利變換方式辦理的都市更新，甲先生實際獲配權利價值1億元，大於應分配權利價值9,500萬元，因雙方另行協議差額部分不用找補。

不過經國稅局認為，差額部分屬於乙公司對甲先生的贈與，核定甲先生應將取自乙公司的其他所得500萬元，歸課綜合所得稅。甲先生不服申請復查，主張多分得的房地並非乙公司贈與。

國稅局審理後認定，甲先生應付找補款500萬元，因實際獲配房地價值，超過甲先生依權利變換計畫所得分配的價值，依都更條例規定，原須由甲先生繳納差額價金給乙公司，不過乙公司免除甲先生給付的義務，讓甲先生在房地所有權移轉登記完成時，資產有所增益，因此核屬所得稅法規定的「其他所得」。

國稅局呼籲，個人以權利變換方式參與都市更新，經實施者免除應付找補款義務部分，屬個人其他所得，應依法申報綜合所得稅。