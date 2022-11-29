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自家商品摸彩 報稅兩個注意

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導
圖／經濟日報提供
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年關將近，企業舉辦年終尾牙餐會時，常會以自家產製或購買的商品作為摸彩獎品，無償移轉給員工或客戶，南區國稅局提醒，營業人要留意兩點，第一、營業人應以時價開立統一發票給營業人自己，第二、該發票的進項稅額不得申報扣抵銷項稅額。

國稅局官員表示，公司舉辦尾牙活動，提供獎品摸彩慰勞員工的行為，或招待客戶而購置禮品、舉辦餐會、抽獎等行為，所支付相關支出而取得的進項憑證，屬於《加值型及非加值型營業稅法》所定，交際應酬用、酬勞員工個人的貨物或勞務，依規定不得申報扣抵銷項稅額，如果違反規定被稽徵機關查獲時，國稅局除追繳稅款外，並按所漏稅額處五倍以下罰鍰。

此外，國稅局官員說明，營業人準備的獎品可分為兩種，分別為原本就決定要購買抽獎獎品，因而從外購入的商品；或是公司、行號以自家原先進項商品作為抽獎獎品，例如：手機銷售店家，拿手機作為抽獎禮品。

國稅局官員表示，營業人從外購買商品時，若以進貨科目列帳，且購入時支付的進項稅額未申報扣抵銷項稅額，此時商品作為尾牙獎品，不會被視為銷售行為，免開統一發票，否則營業人應以時價開立統一發票並申報銷售額。

南區國稅局舉例，甲公司購買商品50件，金額40萬元、稅額2萬元，以進貨科目列帳，且進項稅額已申報扣抵銷項稅額，原本甲公司打算將商品作為販售用途，但為獎酬員工辛勞，因此打算將其中30件商品，在年終尾牙餐會時作為摸彩獎品。

官員解釋，因為甲公司在購買商品時已申報扣抵，因此要依規定以時價開立統一發票並申報銷售額，列入當期銷售額申報繳納營業稅。且發票買受人為甲公司，而扣抵聯應由甲公司在開立後自行截角，或加蓋戳記作廢，並留意不得申報扣抵銷項稅額。

官員提醒，營業人以自製或供銷售的貨品，作為贈送給廠商或員工的尾牙禮品，在稅務處理時要特別當心，以免因違反規定而受罰。

國稅局 尾牙 統一發票

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