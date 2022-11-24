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自動販賣機明年起開發票 停車費、食品、飲料都能索取

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
為保障民眾索取發票的兌獎權益，以自動販賣機收取停車費及銷售食品、飲料的營業人，自2022年1月1日起應逐筆開立統一發票交付消費者。聯合報系資料照／記者宋健生 攝影
為保障民眾索取發票的兌獎權益，以自動販賣機收取停車費及銷售食品、飲料的營業人，自2022年1月1日起應逐筆開立統一發票交付消費者。聯合報系資料照／記者宋健生 攝影

為保障民眾索取發票的兌獎權益，以自動販賣機收取停車費及銷售食品、飲料的營業人，自2022年1月1日起應逐筆開立統一發票交付消費者，不過考量營業人準備時間，依自販機取得時點訂定有一年，以及六年的輔導期間，北區國稅局提醒，屬於輔導期一年的自動販賣機營業人，將在2023年1月1日起，開立發票給消費者。

國稅局表示，為方便消費者辨識，各地區國稅局在去年印製核發兩款專屬標示貼紙，以紅色、黃色貼紙，區分自動販賣機適用一年、六年輔導期間，並輔導營業人逐一張貼在自動販賣機明顯位置。

國稅局提醒，營業人2022年1月1日以後取得的自販機銷售食品、飲料，及收取停車費機台，應儘速依限調整，以具備逐筆開立統一發票功能，以免逾限而被處行為罰；而在2021年12月31日以前取得機台，雖仍未到輔導期限，仍建議營業人儘早因應調整。

另外，財政部表示，走訪各地區的統計結果，目前超過九成張貼紅色標示貼紙的機台，可自明年1月1日起，具備逐筆開立統一發票功能，保障消費者索取統一發票兌獎權益。

統一發票 國稅局 財政部

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