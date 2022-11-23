CFC未實現獲利卻先課稅？財政部：將整合意見對外說明

CFC新稅制預計2023年上路，針對外界對於「台灣CFC制度衍生重複課稅」等問題，希望將未實現金融資產評價損益自CFC當年度盈餘排除，否則可能有「未實現獲利卻先課稅」問題，財政部今（23）日表示，已發問卷詢問各方意見，後續將整合意見對外說明。

賦稅署副署長李雅晶表示，CFC制度不是加稅措施，而是將CFC當年度盈餘視同分配，提前在盈餘發生年度課稅，而對於外界建議，將未實現金融資產評價損益自CFC當年度盈餘排除，否則可能有「未實現獲利卻先課稅」問題。

李雅晶說明，國內的CFC制度是按國內認可財務會計準則，計算的財報盈餘，為計算基礎，且儘量減少調節項目，使納稅義務人不會因CFC制度重新計算盈餘，降低納稅義務人依從成本。

不過財政部也考量，金融資產通常在短期內會經常交易，就未實現金融資產評價損益調減CFC當年度盈餘，短期內即須加回，可能增加處理程序；因此目前正在綜整各界意見，以及參考其他實施CFC制度國家的做法，並持續滾動檢討。