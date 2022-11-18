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FTX聲請破產保護 若有投資損失如何報稅？

經濟日報／ 記者徐碧華／即時報導
境外虛擬資產交易所FTX宣告破產，導致投資人存放於該交易所的虛擬資產遭凍結。法新社
境外虛擬資產交易所FTX宣告破產，導致投資人存放於該交易所的虛擬資產遭凍結。法新社

境外虛擬資產交易所FTX宣告破產，致投資人存放於該交易所的虛擬資產遭凍結，財政部提醒國內投資人應備妥相關虛擬資產取得成本之證明文件，如果後來有交易，虧錢，可以計算交易損失。

財政部表示，FTX聲請破產保護，報載台灣投資人關切如何於所得稅申報時認列損失扣除，財政部特別發新聞稿說明。

財政部表示，國內營利事業投資人如有出售或交換其購買之虛擬資產，應依所得稅法第24條第1項規定，以其收取之收入減除相關成本費用後計算損益，併計所得額依法課徵營利事業所得稅。

營利事業於境外虛擬資產交易所FTX開立帳戶並持有虛擬資產，倘因FTX聲請破產保護，致債權之一部或全部不能收回，依營利事業所得稅查核準則第94條第5款規定，視為實際發生損失，依同條第7款第2目規定取具法院之破產裁定書等相關證明文件，核實認列損失。

財政部說明，國內個人投資人部分，我國個人綜合所得稅係採屬地主義，僅就在我國境內發生之所得課徵所得稅，個人如在境內非經常性買賣虛擬資產之所得，屬所得稅法第14條第1項第7類規定之財產交易所得，應以交易時之成交價額，減除原始取得成本及相關費用後之餘額為所得額，併入綜合所得總額課徵所得稅，倘有財產交易損失，可列報財產交易損失特別扣除額，自財產交易所得中扣除。

個人在海外發生之所得，如其申報戶全年海外所得金額達新台幣100萬元，則應依所得基本稅額條例計入基本所得額課徵基本稅額；每一申報戶基本所得額在670萬元以下者，則免依該條例課稅。又依該條例第2條、第12條及所得稅法第9條規定，個人海外財產交易所得應計入基本所得額；其有財產交易損失者，得提供交易之相關證明文件，自同年度海外財產交易所得扣除，扣除數額以不超過該財產交易所得為限。

所稱海外財產交易所得（損失)，指個人非為經常買進、賣出之營利活動而持有之各種海外財產，因買賣或交換而發生之增益（損失）。

FTX 報稅 財政部

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