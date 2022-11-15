密室逃脫要繳娛樂稅 淡旺季如何申報？稅務局這樣回答

近年密室逃脫活動相當熱門，有業者詢問經營密室逃脫設施是否課徵娛樂稅，如果收入有淡旺季之分且金額差異大，要如何申報？桃園市政府地方稅務局表示，提供密室逃脫活動及設施，具有娛樂性質，應依法課徵娛樂稅。

桃園市政府地方稅務局表示，娛樂稅代徵人除了經營方式特殊，或營業規模狹小，可以由主管稽徵機關核定為查定課徵外，其餘的業者每月均應自動報繳娛樂稅。另外，對於會計制度健全，且經國稅局核定為使用統一發票自動報繳營業稅者，應採自動報繳方式繳稅。

稅務局官員指出，在淡季期間，採自動報繳娛樂稅業者，可就該期間的實際收入申報娛樂稅，申報收入若減少，稅額也將隨之降低，具有自動調整因應機制。

另外，桃園市政府地方稅務表示，各種娛樂場所及娛樂設施的不同，採差別稅率課徵。而娛樂稅的租稅客體為「娛樂」的行為，課徵範圍有兩種，第一、電影、音樂演奏等以活動所收票價或收費額徵收；另一種則是在場所不售票券，另以飲料品或娛樂設施供應娛樂人者，按收費額課徵娛樂稅。