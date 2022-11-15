今年雙11買氣退燒？ 海關包裹量較去年同期大減40萬件

雙11買氣降溫？雙11購物強檔來勢洶洶，各大品牌祭出海量優惠，但海關包裹數據透露今年買氣衰退。財政部關務署今（15）日表示，11月1日至14日止，報單量僅210萬件，與去年同期254萬件有不小落差，但徵稅金額卻由去年7.9億元逆勢成長至8.5億元，主因近年高價低報、化整為零案件逐年下降、誠實申報比例提升，帶動稅額上升。

關務署官員表示，今年11月1日至14日止，整體快遞報單量210萬件，其中，中國大陸及香港有172萬件、占比高達82%；去年同期整體報單量254萬件，陸港有219萬件、占86%，從報單量來看，確實比去年下降約2成左右。

但官員強調，包裹量較去年下降，但到目前雙11購物檔期也僅開始3天，後續包裹量仍會增加，以數字看起來差距還不是太大，後續全月報單量較能看出買氣是否真的疲軟。

不過，從徵稅金額來看，今年雖報單量下滑，但整體徵稅金額由去年7.9億元逆勢成長至8.5億元，補稅金額也由1977萬元增至2626萬元。

官員說明，稅額逆勢成長，主因近年海關加強查緝高價低報、化整為零案件，誠實申報比例提升，就帶動稅額上升。

關務署說明，雙11檔期主要進口貨物為衣服、化妝品、鞋子、飾品及提袋等，近年進口低價快遞貨物量大增，海關機動增派人力，運用內部風險管理系統，篩選出高風險進口包裹加強抽驗，防杜高價低報、化整為零或趁機進口違禁物品。

官員進一步指出，包裹誠實申報正確，推動補稅金額年年提升，關務署統計，2019全年補稅金額僅1.7億元、前年補稅額提升至2.7億元、去年再增至5.6億元，代表加強查緝有達到效果，「該繳的稅都有課到」。