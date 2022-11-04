保險可以節稅？當心8種「投保特徵」恐被課遺產稅！

在金融消費評議中心每年公布的壽險業遭到申訴或評議項目中，關於非理賠類，向來以「業務招攬爭議」最多；這些客訴的內容中，又以保險業務員在銷售過程中未清楚說明保單內容，或者不當勸誘客戶以貸款方式購買保險商品，或者以保單可以節稅等說法勸誘客戶買保險等，都是屬於較常見的招攬爭議事件。

保戶在打算聽信良莠不齊的業務員「保險可以節稅」的說法時，是需要有些基本認知的。財政部國稅局已經明白揭露有八項會遭補稅的地雷行為「超母湯」，讀者們不要輕易踩到，更不可不知！

八種可能會被課徵遺產稅的投保特徵

由於實在太多保戶誤以為買了保單，就可以萬無一失、堂而皇之的不用繳稅，造成徵納雙方的困擾，於是國稅局就以「實質課稅原則」，羅列出以下八種可能會被課徵遺產稅的投保特徵，供民眾參考：

❶躉繳投保，就是一次繳清保費。 ❷高齡投保，例如超過70歲，仍積極地購買壽險。 ❸帶病投保甚或重病投保。 ❹短期投保，特別是在死前三年內所投保的保單，都很容易被認定是為了規避遺產稅而投保。 ❺密集投保，特別是在兩、三年內就累積投保兩張以上的保單。 ❻鉅額投保，例如保額在1200萬元以上，通常就會被認為是鉅額保單。 ❼舉債投保，國稅局發現之後，就會去追查保費來源，若來自於銀行貸款或是他人借貸等，就很可能是為規避稅負所為之投保。 ❽保險給付的金額，竟相當於已繳保險費加計利息金額。

特別是繳交保費的合計數竟然超過保額時，國稅局會認為此保單恐違反保險保障的精神。

但是理賠的保險金是否須要課徵遺產稅，國稅局的審查原則是採取綜合認定，會參酌保戶的投保動機、保單性質、經濟狀況還有繳費時程等，並不是符合以上八項特徵，就一定會被認定違反保險保障精神、有逃漏稅之嫌。

圖／寶鼎出版提供

貼心小提醒：

•財政部官員指出，納稅者權利保護法規定，原則上一般避稅行為不會另外裁處漏稅罰，但民眾在申報或調查時，故意隱匿事實或有虛偽不實之陳述，國稅局仍會裁罰補稅。

根據財政部臺北國稅局的說法，上述實質課稅是以「八大態樣」進行全面性分析，目前並沒有實際訂出標準，也不會以單一因素決定，而是通盤考量、綜合判斷後的結果。因此，課稅與否的重點還須回歸到投保動機；若保險目的在於避稅，從這八種特徵中就能看出異常。 《3天搞懂保險規劃》。圖／寶鼎出版提供

國稅局還舉例，如果一個生重病的要保人，在投保後短期內就去世了，審查他跟保險公司投保的金額不僅相當高，且密集買了好幾張保單，在合理的推斷之下，該保戶就會被視為是在利用「即將成為遺產的現金」，透過投保的方式，大量且密集的將其轉換為保費支出，在被保險人（也是要保人）去世之後，成為保險給付，自行認為有機會免被納入遺產課徵遺產稅。

另外，國稅局的實質課稅原則，也不會僅僅拘泥於保險的「外觀形式」，舉凡健康保險（醫療險）、人壽保險或者是年金保險，國稅局都會考量其實質內容，再決定是否予以課稅。

因此，在國稅局已經這麼明確地揭露可疑的「八大態樣」之後，民眾在買保單時，就要注意，不要故意想用「法律形式」達到規避稅負的效果，這是會引來連補帶罰的後果的！（資料來源：國稅局、《今周刊》）

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重點 ●所謂的保險金3330萬元內免稅，是指最低稅負，不是遺產稅。 ●保險金是否須課遺產稅，要由國稅局實質課稅審查。

(本文摘錄自《3天搞懂保險規劃》，寶鼎出版，未經同意禁止轉載。)