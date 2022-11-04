快訊

提早終結交通黑暗期！ 交長：國1五堵到汐止主線11月7日全面通車

評／《流麻溝》是洗腦之作？他指電影顛覆「她們」的形象

MLB／太空人開轟加美技險勝先聽牌 韋蘭德世界大賽終於贏了

保險可以節稅？當心8種「投保特徵」恐被課遺產稅！

寶鼎文化／ 文‧梁亦鴻
圖為民眾投保示意圖。圖片來源/ingimage
圖為民眾投保示意圖。圖片來源/ingimage

在金融消費評議中心每年公布的壽險業遭到申訴或評議項目中，關於非理賠類，向來以「業務招攬爭議」最多；這些客訴的內容中，又以保險業務員在銷售過程中未清楚說明保單內容，或者不當勸誘客戶以貸款方式購買保險商品，或者以保單可以節稅等說法勸誘客戶買保險等，都是屬於較常見的招攬爭議事件。

保戶在打算聽信良莠不齊的業務員「保險可以節稅」的說法時，是需要有些基本認知的。財政部國稅局已經明白揭露有八項會遭補稅的地雷行為「超母湯」，讀者們不要輕易踩到，更不可不知！

八種可能會被課徵遺產稅的投保特徵

由於實在太多保戶誤以為買了保單，就可以萬無一失、堂而皇之的不用繳稅，造成徵納雙方的困擾，於是國稅局就以「實質課稅原則」，羅列出以下八種可能會被課徵遺產稅的投保特徵，供民眾參考：

❶躉繳投保，就是一次繳清保費。

❷高齡投保，例如超過70歲，仍積極地購買壽險。

❸帶病投保甚或重病投保。

❹短期投保，特別是在死前三年內所投保的保單，都很容易被認定是為了規避遺產稅而投保。

❺密集投保，特別是在兩、三年內就累積投保兩張以上的保單。

❻鉅額投保，例如保額在1200萬元以上，通常就會被認為是鉅額保單。

❼舉債投保，國稅局發現之後，就會去追查保費來源，若來自於銀行貸款或是他人借貸等，就很可能是為規避稅負所為之投保。

❽保險給付的金額，竟相當於已繳保險費加計利息金額。

特別是繳交保費的合計數竟然超過保額時，國稅局會認為此保單恐違反保險保障的精神。

但是理賠的保險金是否須要課徵遺產稅，國稅局的審查原則是採取綜合認定，會參酌保戶的投保動機、保單性質、經濟狀況還有繳費時程等，並不是符合以上八項特徵，就一定會被認定違反保險保障精神、有逃漏稅之嫌。

圖／寶鼎出版提供
圖／寶鼎出版提供

貼心小提醒：

•財政部官員指出，納稅者權利保護法規定，原則上一般避稅行為不會另外裁處漏稅罰，但民眾在申報或調查時，故意隱匿事實或有虛偽不實之陳述，國稅局仍會裁罰補稅。

根據財政部臺北國稅局的說法，上述實質課稅是以「八大態樣」進行全面性分析，目前並沒有實際訂出標準，也不會以單一因素決定，而是通盤考量、綜合判斷後的結果。因此，課稅與否的重點還須回歸到投保動機；若保險目的在於避稅，從這八種特徵中就能看出異常。

《3天搞懂保險規劃》。圖／寶鼎出版提供
《3天搞懂保險規劃》。圖／寶鼎出版提供

國稅局還舉例，如果一個生重病的要保人，在投保後短期內就去世了，審查他跟保險公司投保的金額不僅相當高，且密集買了好幾張保單，在合理的推斷之下，該保戶就會被視為是在利用「即將成為遺產的現金」，透過投保的方式，大量且密集的將其轉換為保費支出，在被保險人（也是要保人）去世之後，成為保險給付，自行認為有機會免被納入遺產課徵遺產稅。

另外，國稅局的實質課稅原則，也不會僅僅拘泥於保險的「外觀形式」，舉凡健康保險（醫療險）、人壽保險或者是年金保險，國稅局都會考量其實質內容，再決定是否予以課稅。

因此，在國稅局已經這麼明確地揭露可疑的「八大態樣」之後，民眾在買保單時，就要注意，不要故意想用「法律形式」達到規避稅負的效果，這是會引來連補帶罰的後果的！（資料來源：國稅局、《今周刊》）

圖／寶鼎出版提供
圖／寶鼎出版提供

重點

●所謂的保險金3330萬元內免稅，是指最低稅負，不是遺產稅。

●保險金是否須課遺產稅，要由國稅局實質課稅審查。

(本文摘錄自《3天搞懂保險規劃》，寶鼎出版，未經同意禁止轉載。)

國稅局 保險 遺產稅 壽險 保單 醫療險

延伸閱讀

錢要花在刀口上！醫療險怎麼買？留意3原則

家裡經濟支柱說倒就倒！袁惟仁帶給我們的生命震撼教育...該如何買保障

看新聞學保險／若台版「梨泰院事件」發生 保險怎啟動？

不想背父債兒拋棄繼承...意外發現另有遺產...他問還能反悔嗎？

相關新聞

保險可以節稅？當心8種「投保特徵」恐被課遺產稅！

太多保戶誤以為買了保單，就可以萬無一失、堂而皇之的不用繳稅，造成徵納雙方的困擾，於是國稅局就以「實質課稅原則」，羅列出以下八種可能會被課徵遺產稅的投保特徵，供民眾參考。

買境外電商勞務 報稅四型態

北區國稅局昨（３）日表示，營業人向境外電商購買電子勞務時，要由營業人負責繳納營業稅，並列出四種類型買方，向境外電商購買電...

企業向個人買二手車 不能抵稅

營利事業創業初期，需購買設備來完備營運，不過可能因為資金不足，會選擇向親戚朋友購買二手汽車，台北國稅局表示，營業人購買中...

網路賣家須揭露名稱、統編

北區國稅局表示，每年第4季為網拍業者的旺季，電商業者搭配雙11及聖誕節推出許多特惠活動，為提升網路交易資訊透明度及完備稅...

25萬微型企業加班鬆綁

雇主若要實施彈性工時、加班、調整輪班或例假，都須先經過勞資會議同意；但勞動部決定放寬三人以下微型企業，僱主徵得個別勞工同...

報稅雙利多 雙薪四口最多省1.2萬

民眾明年五月報稅可望少繳一點稅。財政部昨公告，一一一年度每人基本生活費調高至十九點六萬元，較前一年增加四千元，共二三○萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。