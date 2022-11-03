明年中央稅收預算2.18兆元 立院財委會審查完竣
立法院財政委員會今（3）日審查財政部明年稅收預算，財政部編列中央政府總稅收預算2兆1,749億元，財委會審查完竣，立委加碼81.5億元，來到約2兆1,830億元，創新高，其中以營所稅增加50億元最多，其次為綜所稅增加12億元。
另外與股市連動的證交稅，財政部原本編列明年預算1,546億元，較今年法定預算減少13%左右，經討論後，立委同意小增5億元預算，明年證交稅預算數來到1,551億元，仍較今年預算數減12%。
財政部長蘇建榮表示，今年美國聯準會（FED）持續升息，對金融市場造成影響，外資匯出，股市相對萎縮，今年證交稅要達到預算數已相當勉強，原先是按照上市櫃平均日成交量2,064億元水準來編列，明年證交稅不敢多編，但同意可小增5億元預算。
立法院財委會今日審查財政部稅收預算，財政部原先編列明年中央政府總稅收預算2兆1,749億元，較今年法定預算增加14.2%，稅收成長主力仍歸功於所得稅；然而台股在國際情勢動盪下，下半年表現不佳，隨著經濟預測機構對於明年景氣保守看待，財政部原先編列明年證交稅預算，也下滑一成三。
今日審查過程，立委認為財政部編列預算稍嫌保守，分別提案「加碼」，最後經過協商與討論，整體中央政府稅收明年預算，合計加碼81.5億元。
其中以營所稅增加50億元最多，綜所稅增加12億元次之，營業稅增加10億元，證交稅增加5億元，遺產及贈與稅合計增加1億元，關稅、貨物稅、期交稅各增加1億元，特銷稅（奢侈稅）增加0.5億元。
稅收是中央政府歲入的主要來源，財政部每年編列稅收預算數，主要是以經濟成長率、稅制調整、近年平均稅收等因素來綜合評估，一定程度上也反映出對隔年景氣的展望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言