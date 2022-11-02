減稅雙引擎！雙薪四口家庭明年報稅可望減稅1,500元

又有減稅小確幸，財政部今（2）日公告111年度每人基本生活費調高至19.6萬元，較前一年增加4,000元，明年5月報稅適用，共230萬戶受惠，減稅利益約15億元；若加計調升綜所稅免稅額、標準扣除額等利多，合計減稅利益達117億元。

在減稅雙引擎下，雙薪四口家庭（假設不適用身心障礙扣除額）綜合所得淨額可較去年減少3萬元，以5%稅率計算約省稅1,500元；以最高稅率40%計算，可省稅1.2萬元。

依《納保法》規定，為保障民眾基本生活所需，基本生活所需費用不課稅，若申報戶的基本生活費總額，超過依規定可減除的免稅額及扣除額合計數，兩者差額可進一步自申報戶當年度綜合所得額減除。

依規定，納入與基本生活費總額比較基準的包括：免稅額、標準或列舉扣除額、身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長照特別扣除額。

財政部依納保法規定，參照主計總處公布最近一年每人可支配所得中位數325,948元的60%，今日正式公告今年度每人基本生活費為19.6萬元，較去年度增加4,000元，預估受益戶數為230萬戶，減稅15億元。

除了基本生活費調高，財政部去年因應消費者物價指數漲幅達到法定標準，公告調升免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距金額等，也將於明年報稅適用。

以雙薪四口之家、育有兩名大學子女為例，假如去年綜合所得總額150萬元，免稅額35.2萬元（8.8萬*4）、標準扣除額24萬元、儲蓄投資特別扣除額1萬元、教育學費特別扣除額5萬元，前述免稅額加扣除額合計65.2萬元，與基本生活費76.8萬元（19.2萬元*4）比較，可再從所得總額減除11.6萬元，另外再加計薪資特別扣除額40萬元，所得淨額為33.2萬元。

而今年在同樣所得條件下，免稅額提高到每人9.2萬元、標準扣除額提高24.8萬元、薪資特別扣除額41.4萬元、基本生活費19.6萬元，算下來所得淨額為30.2萬元，比去年少3萬元，以適用5%稅率計算，省稅1,500元。