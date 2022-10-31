「地方稅網路申報作業LINE官方帳號」推多項功能

新北市稅捐處表示，財政部於今年10月1日推出「地方稅網路申報作業LINE官方帳號」，彙整全國地方稅稅捐機關服務，提供視訊客服、稅額試算、智能客服、好康活動、節稅秘笈、臉書專區及機關地圖等11項功能。

稅捐處指出，民眾加入「一般會員」可選擇欲關注的縣市，即時取得該縣市最新活動訊息；加入「進階會員」者，還可直接線上繳納定期開徵之地方稅款及查詢不動產案件申辦資訊等。

稅捐處表示，民眾可開啟LINE APP 搜尋「地方稅網路申報」LINE官方帳號或「@local_tax」，加入LINE好友並訂閱新北市即可及時掌握本市地方稅稅務活動資訊。

稅捐處說明，民眾若有地方稅問題須協助，亦可透過LINE官方帳號-「地方稅網路申報」串接至「地稅小幫手」智能客服(https://netcsweb.tax.nat.gov.tw/Webhook )，即可以聊天方式輸入問題詢問，隨時諮詢稅務問題。24小時全年無休，不受時間、地點限制提供服務，可多多運用。

新北市稅捐處表示，為提供簡便查詢管道及簡化稽徵作業，娛樂稅及印花稅按申報資料核定稅額公告案件，自今年開始可自行上網查詢相關資料，歡迎民眾多加利用。

稅捐處說明，自今年起，地方稅稽徵機關按納稅義務人申報資料核定的案件，將於每單月底前辦理公告（例：娛樂稅9月公告7至8月申報案件），代替掣發核定稅額通知書及送達，並自公告日起發生核定及送達效力。

稅捐處指出，娛樂稅採自動報繳案件、印花稅以開立大額繳款書及彙總申報的案件，納稅義務人可利用財政部稅務入口網( https://www.etax.nat.gov.tw )公告訊息的核定稅額公告項下及該處官網( https://www.tax.ntpc.gov.tw/ )資訊公開/稅務公告項下查詢及下載申報案件核定資料。