新北囤房稅卡在議會「屆期不續審」 短期無望上路
財政部督促各地方政府落實囤房稅，儘管新北市政府已推出《新北市房屋稅自治條例》草案送到議會，但新北市議會已於10月20日休會，又碰到「屆期不續審」，短期內無望通過。新北市也將成為六都唯一未實施囤房稅的直轄市。
對此新北市稅捐稽徵處表示，會再努力與下一屆議會議員溝通，也會參考其他縣市囤房稅版本滾動式檢討。
近年房價持續上漲，外界關注居住正義，財政部也督促地方政府落實囤房稅，其中，包括桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、新竹市、屏東縣等七縣市，今年7月1日起非自住住家按持有戶數採差別稅率，也就是俗稱的「囤房稅」，財政部統整各地方政府評估，明年約可增加10億元房屋稅。
若再加上原本早已實施囤房稅的台北市、連江縣、宜蘭縣，全台已有十縣市上路，然而，六都之一的新北市卻暫時缺席，目前法案卡在新北市議會，至少在新一屆議會組成之前，無望過關。
新北市官員表示，由於屆期不續審，需要再重提修法，會滾動式檢討，並與議會積極溝通。
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