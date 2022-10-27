公告地價調漲 全國地價稅開徵稅額成長4%

今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期間至11月30日止。新北市稅捐稽徵處長張世玢今（27）日表示，今年開徵戶數約881萬戶，年增1.69%，開徵稅額約937億元，較去年增加近4%，成長原因主要為公告地價調漲。

公告地價每兩年調整一次，今年全國公告地價調升2.68%，其中新北調升5.76%，調幅度冠居全台；桃園市調升3.57%，在六都中僅次於新北。由於多數縣市公告地價調升，帶動地價稅開徵稅額成長。

新北市稅捐處表示，除公告地價調整，土地使用情形變更，或像重劃完成土地陸續恢復課稅等，都有可能影響開徵稅額。

張世玢表示，地價稅課徵期間為當年1月1日至12月31日，並以8月31日所登記的所有權人為納稅義務人，若符合自住要件，且在當年9月22日提出申請，當年度即可適用自住稅率。

根據統計，今年度適用千分之2稅率的自住用地，全國約375萬戶，合計稅額約64億元，平均每戶繳稅1,703元，比去年略增41元。

張世玢也表示，財政部針對土地所有權人因疫情遭遷出戶籍，特別放寬認定，可在明年9月22日前提出申請，去年、今年地價稅就可續按自用稅率課徵，截至9月底，新北市轄內已收到約40件申請。

此外為方便民眾繳稅，財政部提供多元管道，納稅人可持繳款書至代收稅款金融機構繳納；也可透過ATM、信用卡、電子支付帳戶等方式繳稅，稅額3萬元以下者，可至四大超商繳納。