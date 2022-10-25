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財政部：雲端發票占比達47％ 創新高

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導
財政部次長李慶華(左)出席雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會。記者翁至威／攝影
財政部次長李慶華(左)出席雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會。記者翁至威／攝影

為推動雲端發票，財政部辦理「雲端發票e起來」、「全國營業人開立雲端發票競賽」、「雲端發票城鄉零距離」等三項推廣活動。財政部次長李慶華表示，截至今年9月，國人使用載具儲存雲端發票的比率達47.19%，創歷年最高，預估年底可達48%。

財政資訊中心主任張文熙則說，會與營業人合作努力提高雲端發票占比，也會與稽徵機關共同加強偏鄉推廣。

財政部指出，「雲端發票e起來」是推廣消費者使用雲端發票，活動期間自今年7月1日至9月30日，參加者只要以載具儲存雲端發票，除早鳥獎、參加獎、捐贈獎、合作雙贏獎等多樣化獎項，還有機會獲得雲端達人獎，贈送Gopro 9、Airpod第三代、Acer筆電等豐富獎項。全國共有10萬7,808人踴躍參與，累計儲存866萬張雲端發票，平均每位參加者儲存雲端發票數達80張。

「全國營業人開立雲端發票競賽」以營業人主動開立並引導民眾以載具儲存雲端發票為核心，競賽期間自今年7月1日至9月30日，分為「總機構」及「單一機構」營業人。

依開立雲端發票張數分類分級競賽，共規劃120萬元的競賽總獎金，鼓勵營業人開立雲端發票。競賽期間，績優總機構獎共177家參賽，開立電子發票11億9,253萬張，雲端發票比率為42.73%，較去年同期增幅7.35百分點；績優店家獎共1,439家參賽，開立電子發票5,735萬張，雲端發票比率為25.62%，較去年同期增幅10.05百分點。

「雲端發票城鄉零距離活動」是今年8月至9月間舉辦，擇定20個雲端發票使用率偏低區域，各洽談至少一家開立端發票的合作店家參與，提高各合作店家的營業額及帶動該地區雲端發票的使用率。雖是區域性活動，卻能看到在地人力挺精神，這20個地區今年1月至9月雲端發票累計張數與去年同期相較，均有明顯增加，平均成長率達35.28%。

雲端 財政部 電子發票

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