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中頭獎也沒用！發票對心酸的 國稅局曝11種狀況「不能領」
每到單月25日的統一發票開獎日，總是期待能獲得財神爺眷顧，但對中就一定能領到獎金嗎？根據財政部統一發票給辦法，在11種狀況下會讓中獎喜悅瞬間被潑冷水。
依統一發票給辦法規定，第一項就明列「無金額，或金額載明0或負數者」無法給獎。為何為有0元發票？財政部南區國稅局表示，最容易出現0元發票有3種情況，即消費全數以信用卡紅利點數、優惠券折抵、消費者不必付款及持禮券消費。
國稅局建議民眾若持禮券消費，可先行檢視禮券上印製的注意事項，判別是商品禮券或現金禮券，如為商品禮券，因營業人已在出售時開立發票，且購物時全部金額都以禮券兌換，即不用再開立0元的發票。
國稅局也提醒營業人，如果消費者只是兌換或退費行為，勿開立金額為0元或負數的發票，免得造成消費者誤解，以為該發票仍可兌獎。除了上述的情況對中發票無法給獎外，還有打了統編的發票、發票毀損難以辨識及超過領獎期限等情況，同樣無法領到獎金，民眾可參考「財政部統一發票給獎辦法」。
統一發票有下列各款情形之一，不適用本辦法給獎之規定：
一、無金額，或金額載明為零或負數者。二、未依規定載明金額或金額不符或未加蓋開立發票之營利事業統一發票專用印章者。三、破損不全或填載模糊不清、無法辨認者。但經開立發票之營利事業證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，不在此限。四、載明之買受人經塗改者。五、已註明作廢者。六、依各法律規定營業稅稅率為零者。七、依規定按日彙開者。八、漏開短開統一發票經查獲後補開者。九、買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者。十、逾規定領獎期限未經領取獎金者。十一、適用外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法規定申請退稅者。
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