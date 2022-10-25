中頭獎也沒用！發票對心酸的 國稅局曝11種狀況「不能領」

每到單月25日的統一發票開獎日，總是期待能獲得財神爺眷顧，但對中就一定能領到獎金嗎？根據財政部統一發票給辦法，在11種狀況下會讓中獎喜悅瞬間被潑冷水。

依統一發票給辦法規定，第一項就明列「無金額，或金額載明0或負數者」無法給獎。為何為有0元發票？財政部南區國稅局表示，最容易出現0元發票有3種情況，即消費全數以信用卡紅利點數、優惠券折抵、消費者不必付款及持禮券消費。

國稅局建議民眾若持禮券消費，可先行檢視禮券上印製的注意事項，判別是商品禮券或現金禮券，如為商品禮券，因營業人已在出售時開立發票，且購物時全部金額都以禮券兌換，即不用再開立0元的發票。

國稅局也提醒營業人，如果消費者只是兌換或退費行為，勿開立金額為0元或負數的發票，免得造成消費者誤解，以為該發票仍可兌獎。除了上述的情況對中發票無法給獎外，還有打了統編的發票、發票毀損難以辨識及超過領獎期限等情況，同樣無法領到獎金，民眾可參考「財政部統一發票給獎辦法」。

▌財政部統一發票給獎辦法第11條