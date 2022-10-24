日籍旅客攜千萬日幣入境未申報 遭海關查獲
財政部關務署台北關今（24）日表示，日前在松山國際機場查獲日籍旅客未據口頭及書面申報，攜帶日幣1,000萬元由綠線（免申報）檯通關入境，涉及違反洗錢防制法規定，上述未申報日幣已予以暫扣候處。
台北關重申，依據洗錢防制法及洗錢防制物品出入境申報及通報辦法規定，旅客或隨交通工具服務之人員，攜帶總價值逾等值美元1萬元外幣現鈔出入國境者，應主動向海關申報，未申報者，由海關沒入之；申報不實者，其超過部分亦沒入之。
台北關再次呼籲，旅客出入境攜帶外幣、有價證券逾限額等值美金1萬元，或人民幣逾限額2萬元、新台幣逾限額10萬元，或總價值逾等值2萬美元之黃金，或超越自用目的之鑽石、寶石及白金逾限額等值新台幣50萬元者，應主動申報，以免受罰。
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