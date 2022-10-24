小確幸！第二批綜所稅退稅15萬件、共20億 下周一入帳
小確幸來了！110年度綜所稅第二批退稅將於10月31日退稅，財政資訊中心統計，第二批退稅共約15.3萬件，退稅金額合計20.46億元，若採直撥退稅，將於31日當日入帳。
綜所稅退稅共分為三批，首批退稅已於7月29日入帳，共逾323萬件，金額近510億元；第二批退稅日期為10月31日；第三批退稅日期則在明年1月18日。
財政部表示，第二批退稅主要為今年5月11日後以人工、二維或紙本稅額試算回復完成申報者，及今年5月10日前向非戶籍所在地國稅局申報的人工、二維條碼與稅額試算紙本回復退稅確認申報等案件。
高雄國稅局呼籲，請納稅義務人在辦理綜所稅結算申報時，多多採用「存款帳戶」直撥退稅，除在退稅當日退稅款立即撥入外，不必擔心退稅憑單遺失、污損或過期須申請補發或展延，並免前往金融機構提兌奔波。
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