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加計利息分期繳稅已核准逾300件 綜所稅為大宗

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導

納稅人因故無法如期繳稅，若符合一定條件可申請加計利息分期繳納，財政部今（19）日表示，統計至今年10月15日，已有321件申請獲准，稅額共1.57億元，其中以綜合所得稅為大宗。

《稅捐稽徵法》過去就已提供納稅人因天災、事變導致繳稅困難，可「免加計利息」申請延、分期繳稅，例如因新冠肺炎，將近三年以來，稽徵機關已核准延、分期逾9萬件，合計1,193億元。

而去年底稅捐稽徵法完成大規模翻修，其中新增第26條之1，則針對所得稅納稅人因客觀事實發生財務困難，或是各項稅捐納稅人被稽徵機關查獲補徵鉅額稅款等情形，可申請「加計利息」分期繳納。

賦稅署稽徵行政組長梁真榆今日表示，統計至15日，稽徵機關共核准加計利息分期繳稅共321件，金額合計1.57億元，若按稅目觀察，綜所稅共218件、稅額1.05億元，為最大宗；其次為個人房地合一稅57件，金額0.19億元；營所稅共45件，金額0.3億元。另有一件為營業稅。

賦稅署表示，納稅人之所以申請分期，主因客觀事實發生財務困難，導致無法一次繳清應繳稅款。

除了國稅外，地方稽徵機關也已有彰化縣、台中市修訂相關辦法，以協助納稅人。

官員表示，加計利息分期繳納主要希望協助有心繳稅者，在面臨財務危機時，不會又因一次須負擔巨額稅款而被打垮，還能「留得青山在」，適用對象有三類。

首先是綜所稅，納稅人繳稅期間屆滿前一年內，有領取失業給付或職訓津貼、急難救助，或是無薪假占當月應工作日二分之一以上月份達兩個月等，可申請分期。

第二為營所稅，企業、機關團體在繳納期限前一年內，連續四個月收入淨額合計年減30%以上等，可申請分期。

第三是針對所有稅目，若被查獲核定補稅金額，個人100萬元以上、企業及機關團體200萬元以上，無法在法定期間繳清，也可申請。

賦稅署提醒，申請分期獲核准後，若未按期繳納，稽徵機關將發單要求一次繳納剩餘稅款及利息，不過若在稽徵機關發單送達前就主動繳納，將從寬辦理，僅需繳納滯納金即可。

稅款 房地合一 所得稅

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