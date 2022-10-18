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避損數千萬…生華科前總經理涉退休前內線交易 北檢搜索約談

企業用專戶捐款運動事業 要納入基本所得額計算

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫。勤業眾信／提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫。勤業眾信／提供

勤業眾信今（18）日表示，企業捐贈運動產業可以透過兩種方式，分別為直接捐贈和專戶捐贈，在符合條件下，最高可按捐贈金額的150%列為費用，不過透過專戶捐贈的企業要留意，捐贈金額自所得額中加成減除的部分，要納入基本所得額中計算。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫表示，企業使用五種直接捐贈的方式，申報營所稅的捐贈費用列支不受金額限制，可以核實列報捐贈費用，但沒有費用加成的優惠。五種方式包含，直接捐贈體育團體、培養支援運動團隊或運動員、推行事業單位本身員工體育活動、捐贈政府及學校興設運動場館設施或器材用品、購買國內所舉辦運動賽事門票，透過學校或非營利團體捐贈給學生或弱勢團體。戴群倫指出，企業直接捐贈，雖然列報的費用沒有加成優惠的適用，但減除部分就不必納入基本所得額。

另一種捐贈，企業可以透過教育部設置的專戶捐贈，並在報稅時享有150%減除的優惠。不過，營利事業可以減除的金額，以減除所得額至零為限；若所得額已為負數，不能再適用加成減除規定。此外，針對教育部認可的職業或業餘運動業，減除金額上限為1,000萬元；若營利事業與受贈對象具有關係人身分，僅能按捐贈金額認列，並要留意，超過1,000萬元額度部分，不能再適用其他捐贈費用列報的規定。

另外，為了避免租稅優惠過度，透過專戶捐贈運動產業的營利事業，捐贈金額自所得額中加成減除的部分，要納入基本所得額中計算。戴群倫舉例，甲公司透過專戶捐贈500萬元給教育部認可的職業運動業，依規定可按捐贈金額的150%自當年度營利事業所得額中減除，共減除750萬元，而其中加成減除的250萬元須計入基本所得額。

教育部 體育

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