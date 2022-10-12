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台股不給力 9月證交稅收連9黑 全年稅收估超徵3000億元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
九月稅收統計。圖／財政部統計處提供
九月稅收統計。圖／財政部統計處提供

財政部統計處今天公布9月稅收，其中證交稅收126億元，較去年同期衰退29.1%，連續九個月稅收負成長；累計1至 9月實徵淨額1362億元，較去年同期減少769億元，減少金額也創歷年同期之最。至於今年全年稅收可望達到3兆元，較預算數超徵近3000億元。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，9月稅收實徵淨額3653億元，較上年同月增加632億元、增幅20.9%。累計1至9月稅收2兆6261億元，較上年同期增加3880億元、增幅17.3%。

今年前9個月的主要稅目中，稅收占分配預算數比率大於100%的有遺產稅（167.7%） 、 營所稅（152.4%）、 贈與稅（144.9%）、綜所稅（125.1%）、營業稅（120%）、關稅（104.7%）、證交稅（104.2%）；低於100%的有菸酒稅（99.2%）、土增稅（96.1%）、貨物稅（81.4%）。

至於9月創新高的稅收為印花稅的20億元，主要來自銀行保險、醫療業；累計前9個月創新高的稅收有關稅、營所　稅、綜所稅、遺產稅、營業稅、房屋稅、使用牌照稅和總稅收。

證交稅方面，陳玉豐說，9月及累計1至9月上市櫃股票平均每日成交值為2450億元、3025億元（上年同期為3656億元、4828 億元），全月證交稅實徵淨額126億元，較去年同月減少52億元、減幅29.1%；累計1至9月稅收1362億元，較上年同期減少769億元、減幅36.1%。

陳玉豐指出，9月上市櫃股票的日均成交值為今年以來最低，連續5個月降到預算數以下；至於證交稅收減少除了因為基期較高，因歐美通膨未改善，聯準會積極升息影響市場流動性，擔憂未來經濟衰退，且外資受美國持續升息影響，也推升公債殖利率和地緣政治擔憂。不過，累計今年前9個月的證交稅收仍是歷年同期次高，日均成交值3025億元也是歷年次高。

證交稅 遺產稅

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