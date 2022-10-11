出售廢止徵收土地 房地合一稅這樣算

土地廢止徵收、政府發還給原地主，若地主後續要將土地出售，應留意房地合一規定。財政部近期發布解釋令，民眾出售廢止徵收發還土地時，土地取得日以廢止徵收日為準，持有期間可加計政府徵收前持有時間，取得成本原則上以地主繳還政府的相關補償費為準。

政府因公益、重大公共建設所需，可徵收私有土地，並給予地主徵收補償費；不過時過境遷下，原先規畫設施可能因變更設計、訴訟等因素，而必須依照土地徵收條例辦理廢止徵收，將土地發還給地主，地主則應返還原本取得的相關補償費。

由於在房地合一稅制下，土地取得時間點、持有期間等，皆會影響適用稅制及稅率，針對前述廢止徵收土地後續再出售時，如何認定課稅，財政部近期發布解釋令。

首先，土地取得日是以政府核准廢止徵收日為準。若廢止徵收日在2015年12月31日前，不適用房地合一稅，而是適用房地交易舊制，土地交易所得不課稅。

其次在持有期間方面，財政部表示，應將地主在土地被徵收前、廢止徵收後持有期間合併計算，政府徵收期間則不計入。

最後土地取得成本方面，原則上，是以地主依土徵條例規定繳清的相關補償費為準，若地主徵收前的原始取得成本更高，可提出相關證明文件供國稅局認定。

此外財政部表示，若原地主在廢止徵收時已去世，由繼承人取得發還土地，後續出售時大致比照前述標準認定，不過其中的取得成本僅限以繳回補償費為準。

財政部官員表示，先前有一位中部地主，其土地在多年前被政府徵收作為校舍，然而因少子化導致需求不再，政府於是辦理廢止徵收，地主後續將土地再出售時，對於該如何適用房地合一稅產生疑義，國稅局向財政部反映後，財政部發布解釋令統一說明。