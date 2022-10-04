手機報稅3.0！ 明年5月報稅可現金繳稅、申請延分期

為強化綜所稅申報手機報稅服務，財政部今天表示，自明年5月起，手機報稅也可使用現金繳稅，並提供申請延、分期繳稅功能，其中，現金繳稅除提供繳款書電子檔，也整合便利商店多媒體資訊機(KIOSK)，提供納稅人更便利繳稅方式，此新增服務明年5月報稅就可適用。

財政部去年首度提供手機報稅，不用下載APP，以手機上網連線至電子申報繳稅服務網，點選「手機版」報稅，再依指示步驟操作即可；今年功能再升級為「手機報稅2.0」，可增修扶養親屬、所得及扣除額資料，同時增加行動支付及電子支付繳稅。

財政部明日將赴立法院財政委員會進行業務報告，今發布書面報告指出，其中針對手機報稅功能持續強化，明年5月起使用手機報稅，功能將比照電腦版，也可使用現金繳稅，並提供申請延、分期繳稅功能。

財政部賦稅署副署長樓美鐘說明，明年5月報稅使用手機報稅，若應納稅額超過3萬元，可提供繳款書電子檔供下載，至金融機構以現金繳稅；若稅額不到3萬元，則會整合超商多媒體資訊機（KIOSK）提供「序號」，納稅人輸入序號列印出小白單，直接在超商繳納。換言之，手機報稅功能將與電腦報稅一致，等於是進化為「手機報稅3.0」。

此外，財政部書面報告也指出，目前已強化手機報稅功能，包括可編修配偶、受扶養親屬、所得及扣除額資料，並新增行動支付與電子支付帳戶繳稅、線上智能客服及精進臨櫃報稅預約服務，例如網路、電話預約及當日取號三合一叫號。

另根據財政部統計，今年報稅採用網路申報計457萬件，其中，手機報稅及行動電話認證者分別達125萬件及190萬件，較上年度增加41萬件（成長49%）及58萬件（成長44%），獲民眾肯定。