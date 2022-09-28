快訊

專訪6位首屆108課綱生 學習歷程vs.大考兩頭燒...面對升學巨獸首要課題是這

非張淑娟案！民視「辣新聞」遭罰40萬 中二選區顏寬恒案是主因

獨／「5、6人關同房聞臭味吃飯」玉里醫院遭控把人當畜生 中央回應

網路賣家發貨前已先收貨款 國稅局：應先開發票

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財稅官員表示，依「營業人開立銷售憑證時限表」應於發貨時開立統一發票，但發貨前已先收貨款，則應先開立統一發票。 圖／聯合報系資料照
財稅官員表示，依「營業人開立銷售憑證時限表」應於發貨時開立統一發票，但發貨前已先收貨款，則應先開立統一發票。 圖／聯合報系資料照

財稅官員說，受疫情影響及科技不斷更新，營業人除了實體店面，也會以電視、直播或網路平台等多元方式銷售各式商品。使用統一發票的營業人不論以何種方式銷售商品，依「營業人開立銷售憑證時限表」應於發貨時開立統一發票，但發貨前已先收貨款，則應先開立統一發票。

財政部北區國稅局官員表示，因消費者透過網路或直播方式購物有別於實體通路買賣，消費者對所收受的商品不願買受時，依消費者保護法第19條規定，得於收受商品後7日內，退回商品或以書面通知業者解除買賣契約，無須說明理由及負擔任何費用或價款。

因此，營業人透過電視或網路銷售貨物，如其買賣條件符合消費者保護法第19條規定，已於電視購物節目、購物網站頁面公開揭示上開規定，雖於商品發貨後可能遭消費者無理由退回，仍應依規定於預收貨款或發貨時開立統一發票，該發票准於鑑賞期過後再行寄送交付買受人，但已開立之統一發票號碼應載明於發貨單內，以避免引起消費者誤解並檢舉業者未依法開立統一發票之困擾。

官員說明，如果營業人是開立電子發票，仍應依統一發票使用辦法第7條第4項及電子發票實施作業要點規定，於48小時內將電子發票資訊上傳至財政部電子發票整合服務平台，並將發票號碼以簡訊、電子郵件或其他方式通知買受人，供消費者查詢已取得之電子發票相關訊息，才能視為已依規定開立發票交付買受人；之後如發生退貨，經買賣雙方合意，由營業人開立電子「銷貨退回、進貨退出或折讓證明單」傳輸至大平台存證。

官員舉例說，甲商號為開立電子發票營業人，自行建置網站銷售服飾並於網站頁面揭示消費者享有7日的鑑賞期，111年9月5日接獲乙君訂購洋裝一件3000元訂單，乙君於當日使用信用卡支付並於結帳時提供手機條碼載具，甲商號雖於同年月20日才出貨，但應於9月5日依消費者提供手機條碼開立雲端發票，並於48小時內將電子發票資訊上傳至大平台。

統一發票 電子發票 財政部 國稅局

延伸閱讀

境外基金總代理 金管會擬明訂代理家數以5家為限

代理境外基金 將限定五家

屏東資收場延燒24小時殘火處理 違反空汙、廢清法開罰

多層次傳銷公司未依規定填報營運調查 公平會開罰

相關新聞

網路賣家發貨前已先收貨款 國稅局：應先開發票

財稅官員說，受疫情影響及科技不斷更新，營業人除了實體店面，也會以電視、直播或網路平台等多元方式銷售各式商品。使用統一發票...

結清勞退專戶剩餘款 須報稅

台北國稅局昨（27）日表示，營利事業因解散，或已無適用勞動基準法（舊制退休金）工作年資的員工，而結清勞工退休準備金專戶時...

離婚賣屋 應由屋主報房地稅

中區國稅局昨（26）日表示，夫妻離婚時賣屋，就算離婚協議書已約定由某一方負擔個人房屋土地交易所得稅（簡稱房地合一稅），但...

抵稅超限致短繳 補帶罰

台北國稅局表示，營利事業申報所得稅時，可以列報各項成本、投資抵減稅額，不過要留意，如果列報的金額超過法律規定的限制，造成...

網路報稅 確認資料上傳成功

台北國稅局表示，愈來愈多營業人以網路申報營業稅，不過申報時要注意資料有無上傳成功，若營業人只完成稅款繳納，沒有申報成功的...

實物抵繳遺產稅 兩點注意

南區國稅局昨（26）日表示，遺產稅未繳清前，不能分割遺產、交付遺贈或辦理移轉登記。然而，繼承人可能因經濟能力，或手邊現金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。