網路賣家發貨前已先收貨款 國稅局：應先開發票

財稅官員說，受疫情影響及科技不斷更新，營業人除了實體店面，也會以電視、直播或網路平台等多元方式銷售各式商品。使用統一發票的營業人不論以何種方式銷售商品，依「營業人開立銷售憑證時限表」應於發貨時開立統一發票，但發貨前已先收貨款，則應先開立統一發票。

財政部北區國稅局官員表示，因消費者透過網路或直播方式購物有別於實體通路買賣，消費者對所收受的商品不願買受時，依消費者保護法第19條規定，得於收受商品後7日內，退回商品或以書面通知業者解除買賣契約，無須說明理由及負擔任何費用或價款。

因此，營業人透過電視或網路銷售貨物，如其買賣條件符合消費者保護法第19條規定，已於電視購物節目、購物網站頁面公開揭示上開規定，雖於商品發貨後可能遭消費者無理由退回，仍應依規定於預收貨款或發貨時開立統一發票，該發票准於鑑賞期過後再行寄送交付買受人，但已開立之統一發票號碼應載明於發貨單內，以避免引起消費者誤解並檢舉業者未依法開立統一發票之困擾。

官員說明，如果營業人是開立電子發票，仍應依統一發票使用辦法第7條第4項及電子發票實施作業要點規定，於48小時內將電子發票資訊上傳至財政部電子發票整合服務平台，並將發票號碼以簡訊、電子郵件或其他方式通知買受人，供消費者查詢已取得之電子發票相關訊息，才能視為已依規定開立發票交付買受人；之後如發生退貨，經買賣雙方合意，由營業人開立電子「銷貨退回、進貨退出或折讓證明單」傳輸至大平台存證。

官員舉例說，甲商號為開立電子發票營業人，自行建置網站銷售服飾並於網站頁面揭示消費者享有7日的鑑賞期，111年9月5日接獲乙君訂購洋裝一件3000元訂單，乙君於當日使用信用卡支付並於結帳時提供手機條碼載具，甲商號雖於同年月20日才出貨，但應於9月5日依消費者提供手機條碼開立雲端發票，並於48小時內將電子發票資訊上傳至大平台。