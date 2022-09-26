他未注意這條件 申請實物抵繳遺產稅被國稅局打槍

南區國稅局表示，遺產稅未繳清前，不能分割遺產、交付遺贈或辦理移轉登記。然而，繼承人可能因經濟能力，或手邊現金不足，無法繳納遺產稅。因此，繼承人可透過實物抵繳來解決困境，不過仍要留意，第一、遺產稅應納稅額在30萬元以上；第二、遺產中的現金、存款已足夠繳納應付的遺產稅時，不能申請以遺產抵繳。

根據《遺產與贈與稅法》規定，遺產稅納稅義務人應在收到核定納稅通知書之日起二個月內，繳清應納稅款。但如果納稅義務人因手邊現金不足，不能一次繳清時，且遺產稅或贈與稅應納稅額在30萬元以上，可以在納稅期限內，向該管稽徵機關申請分期繳納，最多分18期，每期間隔不能超過二個月為限，且須加計分期利息；或是納稅義務人可以申請以被繼承人遺留的土地或實物抵繳遺產稅。

國稅局官員舉例，被繼承人王女士生前遺留數筆財產，包含銀行存款20萬元和土地10筆，經國稅局核定遺產總額4,600萬元，應繳納遺產稅150萬元。而王女士的子女向國稅局申請，以兩筆遺產價值150萬元的土地，抵繳遺產稅。

不過國稅局發現，王女士有留下現金遺產20萬元，依照遺贈稅規定，遺產中的現金、存款已足夠繳納應付的遺產稅時，不能申請以遺產抵繳。繼承人必須先扣除遺產中的現金或存款，再從餘額自選價值相當的其他遺產，申請以實物抵繳遺產稅。

因此，王女士的子女應先扣掉現金遺產20萬元後，剩下的130萬元才能進行實物抵繳，於是，王女士的子女更改申請另一筆價值128萬元的土地抵繳，其餘22萬元則以現金繳納。

南區國稅局提醒，申請實物抵繳遺產稅，不用全部繼承人同意，如果抵繳的財產為繼承人公同持有的遺產，而且遺產是被繼承人單獨所有，只要過半數的繼承人同意，且這些繼承人的應繼分合計超過半數，或者繼承人的應繼分合計超過三分之二同意，就可以向國稅局提出遺產抵繳申請。