花不到500元就中千萬發票 原來是這間門市

全家便利商（5903）店本期(2022年7-8月)中獎發票，開出1組特別獎1,000萬元，消費者在全家蘆竹山腳店購買水果拼盤、鮮乳、壽司米及零食等7項食品，共花費497元就中大獎。

特獎200萬元則開出2組，並且皆獎落內湖區，幸運得主分別於全家星湖店、康福店消費，其中有消費者購買2杯私品茶人氣飲品「仙女珍珠紅茶」花費94元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，分別於「全家」台鑫店、高雄市的日月光五店及位在屏東縣的車城風車店開出，有消費者僅花費17元購買飲品就幸運帶走頭獎。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出3組，分別位於新竹金湳雅店、太保縣府店及永和新廷店，其中有消費者僅花費77元購買甜點及麵包即獲得100萬元大獎。