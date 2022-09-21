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快遞貨物報關預委任2.0上線 海關鼓勵民眾加入
關務署今（21）日表示，快遞貨物進口報關「預先委任2.0」今年9月15日已上線實施，民眾可在實名認證易利委APP設定加入預先委任報關，嗣後報關業者欲以該民眾名義報關進口貨物，須在報關前透過APP推播報關內容給該民眾檢視，俟其回復相符完成線上委任報關後，海關才受理申報，以避免遭不法業者冒名報關進口，保障民眾權益。
關務署說明，民眾欲加入預先委任報關功能，可在APP會員資料維護內「加入預先委任」功能區設定啟用，設定完成後即於次日生效。為利及時完成報關委任，以利貨物順利通關，關務署呼籲已完成設定之民眾欲進口快遞貨物時，應儘速於APP檢視申報情形並即時回復。
關務署進一步表示，為利已加入預先委任的民眾進口貨物順利通關，建議快遞報關業者配合調整作業模式，於貨物運抵臺灣前先以APP推播予民眾完成線上委任，確認委任再報關，通關方便又快速，進口人、業者及海關共創三贏。
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