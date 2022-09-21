網路賣家稅籍登記新制明年上路 一表看懂變更期限

「網路版市招」明年上路，稅籍登記項目新增網域名稱、網路位址等，並強化資訊揭露。財政部賦稅署今（21）日提醒網路賣家，應留意變更稅籍登記期限，務必在期限內符合法令規定，否則依營業稅法可處1,500元至1.5萬元罰鍰，並得按次處罰。

賦稅署副署長樓美鐘表示，近期接獲許多營業人詢問，財政部特別說明，個人以營利為目的、從事網路銷售者，達到營業稅起徵點時，才須申請稅籍登記，明年起才須依新制規定辦理；若未達起徵點則暫免稅籍登記，也就無新制適用問題。

財政部也特別整理常見樣態適用新制情形，分為設立登記及變更登記兩種。

若為「設立登記」案件，也就是明年元旦後才要辦理稅籍並開始從事網路銷售，又可分為商工登記、非商工登記兩類。

前者向經濟部辦完商登後，必須在國稅局核准稅籍15日內補辦網路銷售應登記事項；後者免辦商登，直接找國稅局辦稅籍，當下即可主動登載、完成登記。

若為「變更登記」案件，是指原本已辦妥實體銷售稅籍，但在明年元旦後才決定進軍網路，必須新增網路登記項目者，都是在有網路銷售事實起15日內變更。

比較特別的是，若在今年底前已辦妥稅籍、且早已開始從事網路銷售的業者，財政部統計共約7萬家，原本應在1月1日新制上路後15日內完成變更，但考量家數不少，給予四個月緩衝期，最慢在明年4月30日前完成變更即可。